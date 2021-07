Gigi D'Alessio in concerto a Roma: scaletta e info

Il “Noi due tour – A gentile richiesta” e le nuove date del “Mani e Voce Tour”

Riguardo alle date del “Noi due tour – A gentile richiesta”, il cantautore ha scritto sui suoi canali social che il suo staff e l’organizzatore di eventi sta cercando di riprogrammare il tour in vista del prossimo anno. I biglietti acquistati sono ovviamente validi per le nuove date che verranno comunicate entro il 30 settembre 2021. L’artista ha poi ringraziato i suoi fan per la pazienza ma data l’emergenza sanitaria ancora in corso (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) riprogrammare e organizzare un tour è una cosa complessa e delicata.

Intanto Gigi D’Alessio ha “costruito” un nuovo spettacolo, il “Mani e Voce Tour” che lo vedrà sul palco da solo con un pianoforte, per un concerto più intimo ed elegante dove il pubblico e il suo calore saranno i protagonisti assieme alla musica. Per tutte le informazioni sugli eventi e sui biglietti si può visitare il sito ufficiale www.gigidalessioofficial.it.

L’artista e l’organizzazione fanno sapere che, ovviamente, anche questa nuova serie di concerti avrà luogo nel pieno rispetto della normativa anti Covid con distanziamento, sanificazione delle mani, rilevamento della temperatura, posti a sedere nominativi e mascherine.

“Mani e Voce Tour”, info e scaletta

Per quanto riguarda la scaletta del nuovo “Mani e Voce Tour”, Gigi D’Alessio non ha dato informazioni al riguardo. Trattandosi di uno show praticamente in acustico, probabilmente troveranno spazio i grandi successi del cantautore rivisitati in una chiave più intima e personale e, magari, qualcuno degli ultimi successi in una versione più soft dove a fare da padrone saranno il pianoforte e la voce.

Come ha affermato lo stesso artista, il pubblico avrà un ruolo fondamentale e dovrà essere parte integrante dello show per dare forza e spessore ai brani.

Quella di Roma è la data zero del “Mani e Voce Tour”, quindi sarà anche un banco di prova per Gigi D’Alessio per “sperimentare” nuove versioni dei suoi storici brani e, magari, aggiungere qualche brano in corso d’opera, man mano che si andrà avanti con le varie date del tour.

L’ultima scaletta pensata per gli ultimi concerti del cantautore prevedeva: