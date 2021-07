Coma Cose in concerto a Milano: scaletta e info

Nuova tappa per il “Nostralgia Tour” dei Coma_Cose che martedì 6 e mercoledì 7 luglio farà sosta al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI), per due super concerti già sold-out. Per vecchi e nuovi fan, la possibilità di seguire la performance anche in streaming, con un biglietto speciale che permetterà di incontrare i cantanti in un meet&greet virtuale, appena prima di salire sul palco

Fausto e California del suo Coma_Cose, sono pronti a tornare con la loro sesta e settima data live del “Nostralgia Tour”. Questa volta lo faranno direttamente da casa, visto che il duo milanese, si esibirà martedì 6 e mercoledì 7 luglio dal Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). Due date che hanno già registrato da alcune settimane il tutto esaurito, invitando la band ad esplorare nuovi orizzonti per far partecipare tutti i fan: il concerto di martedì sera verrà quindi trasmesso anche in streaming su LIVENow Italia. La piattaforma mette a disposizione dei supporter anche un ticket speciale che permetterà l’accesso anticipato e l’incontro diretto con i cantanti in un meet&greet virtuale, appena prima di salire sul palco.

“Siamo molto felici dell’iniziativa perché trasformerà questo concerto in un canto collettivo, senza confini. Non siamo mai troppo lontani, ci vediamo dove sai”, hanno scritto i due artisti su Instagram.