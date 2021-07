Max Pezzali in concerto a Pistoia: scaletta e info

Domenica 4 luglio sarà la seconda tappa del “Max90 Live”, il tour celebrativo dei mitici anni ’90 di Max Pezzali, che si esibirà in Piazza Duomo a Pistoia. Quello dell’ex 883 sarà un viaggio musicale dalle tinte amarcord, in cui l’artista canterà live tutti i suoi più grandi successi degli ultimi anni del vecchio millennio Condividi:

È tutto pronto per il concerto che questa sera, domenica 4 luglio, Max Pezzali terrà nella meravigliosa cornice di Piazza Duomo a Pistoia. Con “Max90 Live”, il tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti, l’ex leader degli 883 intende riportare in Italia, tutta quella ricca scaletta di successi, che hanno segnato i suoi anni ’90 e con lui, quelli dell’intera musica del nostro Paese. “Max90 Live” si preannuncia essere un vero e proprio viaggio musicale, nelle atmosfere del decennio che ha concluso lo scorso millennio, a celebrazione di un’epoca che, come scrive lo stesso Pezzali, è stata davvero “fighissima”. La voglia non è solo quella di tornare live dopo tanto tempo, ma anche di far cantare tutto il pubblico, trascinandolo inevitabilmente in un’ondata di pura nostalgia.

“Max90 Live”, le esibizioni di Max Pezzali al Pistoia Festival approfondimento Max Pezzali: le foto del cantante dagli 883 ad oggi Come lo è stato per il concerto inaugurale di Lignano Sabbiadoro, lo scorso venerdì 2 luglio, anche quella in programma per domenica 4 luglio a Pistoia sarà sicuramente una serata dalle tinte amarcord. Come raccontato dallo staff dell’artista sui suoi profili social, “Max Pezzali porterà in scena degli spettacoli che avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, una decade di grande ottimismo e spensieratezza. Sarà un tour all’insegna dei ricordi e del revival in cui l’impianto scenico e le canzoni faranno riaffiorare gli incontri al bar, le mappe stradali di carta, la leva obbligatoria, il "deca"… Il mito e le emozioni di un decennio fighissimo". La scaletta ufficiale del concerto ripercorrerà tutti i brani più famosi dei suoi primi cinque album, da “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” (1992) a “Nord Sud Ovest Est” (1993), passando per “La Donna Il Sogno & Il Grande Incubo” (1995), “La Dura Legge Del Gol” (1998) e “Grazie Mille” (1999). Eccone alcuni: “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”

“Con un deca”

“Non me la menare”

“Te la tiri”

“Jolly Blue”

“Sei un mito”

“Come mai”

“Nord Sud Ovest Est”

“Ti sento vivere”

“Tieni il tempo”

“La regola dell’amico”

“La dura legge del gol

“Una canzone d’amore”

“Nessun rimpianto”

“Finalmente tu”

“Nient’altro che noi” e molti altri