Max Pezzali in concerto a Lignano Sabbiadoro: scaletta e info

Data zero per Max Pezzali che questa sera, venerdì 2 luglio, inaugurerà all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro il suo tour “Max90 Live”, il “viaggio musicale che vuole far rivivere il decennio che ha segnato la storia della musica italiana”. Ecco la possibile scaletta della serata durante la quale l’ex leader degli 883 canterà tutti i suoi più vecchi e nuovi successi

Prenderà ufficialmente vita questa sera “Max90 Live”, il tour di Max Pezzali prodotto e distribuito da Vivo Concerti, con più di 30 date in giro per tutta Italia. Scelta come data zero, dall’ex leader degli 883, la performance di venerdì 2 luglio all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro.

Come ha annunciato lo stesso artista su Instagram, il tour sarà l’occasione per ripercorrere dal vivo la ricca scaletta di grandi successi, un vero e proprio viaggio musicale, che Max ha pianificato per far rivivere il decennio che ha cambiato le sorti della musica in Italia. La voglia non è solo quella di tornare live dopo tanto tempo, ma anche di far cantare tutto il pubblico, trascinandolo inevitabilmente in un’ondata di nostalgia. Il concerto friulano di Max Pezzali, fa parte della rassegna “Nottinarena 2021”.