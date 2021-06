Max Pezzali annuncia le date del tour di questa estate

La partenza è fissata per venerdì 2 luglio all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro

Al via il tour che vedrà l’iconico artista impegnato nelle prossime settimane. Nelle scorse ore Vivo Concerti ha svelato le date che porteranno Max Pezzali in giro per il Bel paese con una tappa anche a Bellinzona.