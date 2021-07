La Rappresentante di Lista in concerto a Ferrara: scaletta e info

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, si esibiranno in piena formazione con tutti gli altri musicisti del gruppo – da Marta Cannuscio (flauto, percussioni elettroniche e cori) a Enrico Lupi (tastiere e tromba), passando per Erika Lucchesi (sassofono, chitarra elettrica e acustica, percussioni e cori) e Roberto Calabrese (batteria) – in un concerto che sarà sì fuori dagli schemi, ma capace di far emozionare il grande pubblico e riaccendere negli occhi di tutti la voglia di cantare e di ballare che ci è stata negata dall’arrivo della pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

LRDL al “Ferrara sotto le stelle” per un festival dedicato alla musica sperimentale

approfondimento

La presenza di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina al “Ferrara sotto le stelle”, insieme a tutti gli altri musicisti del collettivo La Rappresentante di Lista, è solo una piccola parte di un progetto ben più ampio e dedicato a promuovere la cosiddetta musica sperimentale, specie dopo le difficoltà che questi artisti poco conosciuti, hanno vissuto a causa dello stop forzato ai live voluto dalla pandemia. Come infatti racconta Marco Gulinelli – Assessore alla Cultura del Comune di Ferrara - “Accogliamo con piacere il ritorno di “Ferrara sotto le stelle”, in una modalità nuova, diversa, originale che propone una variegata offerta musicale che spazia nei campi della musica sperimentale, elettronica, rock, coinvolgendo anche giovani autori emergenti e promettenti. Un palinsesto ampio dedicato a tutti, la musica è un’arte amata dalle persone, senza età. Ma come tutte le cose la musica si evolve. I primi ad anticipare sono i giovani, che spaziano tra i generi più disparati. Per questo pensiamo che il festival sarà particolarmente gradito soprattutto a ragazze e ragazzi, offrendo loro una nuova occasione per vivere la città in un luogo importante e storico come Parco Massari, dopo le chiusure forzate dei mesi scorsi, causa pandemia”.