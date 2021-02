La Rappresentante di Lista (LRDL) annuncia l'album My Mamma

E' il loro quarto album di studio in uscita per Woodworm/NUMERO UNO (Sony Music) il 5 marzo 2021 . E' già in preorder nei formati cd, vinile (anche in versione autografata) e in uno speciale bundle cd + t-shirt. S arà disponibile durante la settimana che vedrà la band in gara al Festival di Sanremo con Amare, il brano prodotto da Dardust.

La Rappresentante di Lista (LRDL) annuncia oggi la pubblicazione di MY MAMMA, il loro quarto album di studio in uscita per Woodworm | NUMERO UNO (Sony Music) il 5 marzo 2021. Il nuovo lavoro, da oggi in preorder nei formati cd, vinile (anche in versione autografata) e in uno speciale bundle cd + t-shirt, sarà disponibile durante la settimana che vedrà la band in gara al Festival di Sanremo con AMARE, il brano prodotto da Dardust.

“MY MAMMA è un disco che ha deciso da che parte stare, che si schiera. È un disco libero, fluido, accogliente e pieno di spigoli. – così la band descrive il nuovo progetto - MY MAMMA è irruenta, gli arrangiamenti sono nervosi, nulla è lasciato al caso. I generi si mischiano, le parole sono dette davvero, sono confessioni, preghiere, inni di appartenenza. Tante voci confluiscono per dire la loro, quelle di Veronica, i cori, le chitarre, l’orchestrazione, diventano un insieme. Il quarto disco di LRDL è un disco contaminato dalla creatività di quella che inizia a prendere la forma di un vero e proprio collettivo artistico.

La copertina è stata partorita dopo un lungo processo di ricerca attorno al concept del quarto disco di LRDL. L’artista palermitana Manuela Di Pisa ha interpretato MY MAMMA, lasciandosi ispirare dal realismo audace dell’opera più celebre di Gustave Courbet “L’origine del mondo”, quadro controverso ed estremamente attuale. Dall’interrogativo su sguardo e femminilità, attraverso i linguaggi pop di artisti come Tom Wesselmann, fino alle lotte femministe contemporanee, la cover raffigura a pieno l’attitudine artistica e politica della band.”

LRDL è una band nata nel 2011 dall’incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina. Il loro progetto ha già alle spalle tre album in studio più uno live, ed è caratterizzato da una scrittura fortemente visionaria e una sintesi tra cantautorato e sonorità elettroniche.