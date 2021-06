La Rappresentante di Lista in concerto a Verona: scaletta e info

Entusiasmo e tanta emozione per il ritorno alla musica dal vivo davanti al pubblico e ai loro affezionatissimi fan. Il duo de La Rappresentante di Lista è impegnato nelle ultime ore di prove per la seconda data del “Tour My Mamma”, partito il 24 giugno da Arezzo all'interno della rassegna “Arezzo Music Fest”. La tournée estiva 2021 vedrà impegnata la band in una serie di date dal vivo in programma fino a settembre. Sarà un'estate intensa ma ricca di soddisfazioni per il duo, a coronamento di una stagione fortunata dopo il successo all'ultima edizione del Festival di Sanremo , evento che ha portato una immensa popolarità e l'ottima performance al Concerto del Primo Maggio.

L'emozione del ritorno sul palco

“Durante le prove immaginiamo i vostri cori, i vostri sguardi, i sorrisi. Siete già parte di questa storia”. Con queste parole Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina rivelano tutta l'emozione del ritorno al palco in presenza del pubblico. Il post è stato pubblicato a poche ore dal debutto dal vivo del tour in cui la band ha finalmente potuto presentare dal vivo i brani dell'ultimo lavoro discografico, “My Mamma”, quarto album in studio, pubblicato la scorsa primavera per Woodworm | NUMERO UNO (Sony Music), che contiene la hit “Amare”, prodotta con Stardust, apprezzatissima all'ultimo Festival di Sanremo.



La data di Verona, che ha già registrato il tutto esaurito come la precedente ad Arezzo, si annuncia come una notte da incorniciare sotto il cielo stellato per tornare finalmente a far ballare il pubblico e festeggiare insieme i traguardi importanti di questa stagione tra cui il disco di platino del singolo “Amare”. Sul palco, nelle date estive, insieme all'iconico duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaricina, ci saranno anche Marta Cannuscio, Enrico Lupi, Erika Lucchesi e Roberto Calabrese. Dopo qualche giorno di pausa, il tour riprenderà il 2 Luglio a Ferrara, data anche questa già sold out.

La Rappresentante di Lista, la scaletta del concerto di Verona

Quella di Verona sarà il secondo concerto de La Rappresentante di Lista dopo le oltre cinquanta date del “Go Go Diva Tour” della stagione 2018-19 e sarà l’occasione per suonare gli ultimi inediti che si vanno a sommare al repertorio dei successi della band. “Da un po' di giorni siamo immersi dentro il nuovo concerto che debutterà domani. Le canzoni sono piene di storie che non vediamo l'ora di raccontare e di vedere nei vostri occhi. Durante le prove immaginiamo i vostri cori, i vostri sguardi, i sorrisi. Siete già parte di questa storia”, questo il messaggio del gruppo. Per la data di Verona il duo proporrà live gran parte delle canzoni dell’album “My Mamma” e parte delle canzoni che facevano parte della scaletta del precedente tour: