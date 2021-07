Gorillaz, concerto all’Arena di Verona per il 2022

Damon Albarn ha confermato ufficialmente il ritorno dei Gorillaz in Italia. La virtual band più famosa di sempre, farà la sua unica tappa nel Belpaese, il prossimo 5 luglio 2022, nella magica cornice dell’Arena di Verona. 2D, Murdoc Niccals, Noodle e Russel Hobbs si esibiranno sulle note dei brani dell’ultimo disco “Song Machine” e dei loro vecchi e nuovi successi, a celebrare i 20 anni di carriera Condividi:

Da poche ore la conferma ufficiale, l’alternative hip hop band “virtuale” dei Gorillaz, nata nel ’98 da un’idea di Damon Albarn e del fumettista Jamie Hewlett, suonerà anche in Italia per il suo tour in programma nel 2022. La location scelta è quella del magico anfiteatro a cielo aperto dell’Arena di Verona. E così, dopo più di un anno e mezzo di stop, il 2022 si arricchisce ulteriormente di tanta buona e grande musica. La performance veneta dei Gorillaz, per altro l’unica data italiana del loro tour, è fissata per martedì 5 luglio 2022, con i ticket per la suddetta data che saranno ufficialmente in vendita dalle ore 10:00 di lunedì 5 luglio 2021, con una pre-sale esclusiva che coinvolge invece il circuito Virgin Radio dalle ore 10:00 di venerdì 2 luglio 2021.

I Gorillaz quali esibizioni all’Arena di Verona approfondimento Gorillaz, 20 anni fa il primo album della band "virtuale" La band cartoon per eccellenza, formata da 2D (cantante e tastierista), Murdoc Niccals (bassista e fondatore del gruppo), Noodle (chitarrista) e Russel Hobbs (batterista), nata da un’originale idea del leader dei Blur Damon Albarn e dal fumettista Jamie Hewlett, si esibirà il prossimo 5 luglio 2022 all’Arena di Verona in una ricca serata di musica a ripercorrere gli ormai più di 20 anni di carriera. I Gorillaz suoneranno infatti nell’anfiteatro veronese non solo le melodie dell’ultimo album “Song Machine: Season One – Strange Timez” (2020), ma anche i loro più grandi successi estratti da “Gorillaz” (2001), “Demon Days” (2005), “D-Sides” (2007), “The Fall” (2010), “Plastic Beach” (2010), “Humanz” (2017) e “The Now Now” (2018). Atteso anche dal vivo, il duetto con Robert Smith dei The Cure, nel brano “Strange Timez” e tanti altri ospiti di grande calibro come l’artista inglese Elton John che ha invece collaborato con i Gorillaz e 6LACK alla canzone “The Pink Phantom”.