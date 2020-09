I Gorillaz annunciano un nuovo singolo insieme a Robert Smith dei Cure

Per il sesto capitolo della serie “ Song Machine ”, i Gorillaz hanno annunciato un nuovo singolo in collaborazione con Robert Smith dei Cure ( le canzoni più famose ). Un tweet per ufficializzare l’arrivo del cantautore nel progetto futuristico del gruppo fondato da Damon Albarn e Jamie Hewlett. Nessuna data di uscita e zero dettagli, come nello stile dei Gorillaz. Nel messaggio il gruppo ha solo sottolineato l’arrivo di Robert Smith seguito da un'emoji di astronave e dalle istruzioni "Segui la Song Machine più vicina ORA!". Nella foto scelta per presentare la canzone, il gruppo animato appare vestito da astronauti che esplorano un globo roccioso nello spazio. In lontananza si profila la Terra e vicino c'è Robert Smith, che sembra il lato oscuro della luna stessa. Un'immagine significativa della collaborazione tra i Gorillaz e il leader dei Cure. Le precedenti pubblicazioni di Song Machine hanno incluso "PAC-MAN" con ScHoolboy Q, "Friday 13th" con Octavian e "Aries". A maggio i Gorillaz hanno condiviso "How Far?" in omaggio a Tony Allen.

Cos'è il progetto Song Machine

Il progetto Song Machine, annunciato a fine gennaio, è una serie audiovisiva – composta da un numero imprecisato di episodi e nata per promuovere la nuova musica del progetto fondato da Albarn e Hewlett. Secondo le indiscrezioni i due artisti hanno già pianificato un’intera stagione di video di Song Machine, con ogni episodio che cattura i Gorillaz che lavorano nei loro Kong Studios insieme a collaboratori e ospiti speciali. Il batterista Russel Hobbs ha spiegato in un’intervista il significato del progetto Song Machine: "Un modo completamente nuovo di fare quello che facciamo. I Gorillaz rompono gli schemi perché lo stampo è invecchiato. Il mondo si sta muovendo più velocemente di una particella sovralimentata, quindi dobbiamo prepararci a tutto. Non sappiamo nemmeno chi passerà per lo studio. Song Machine si nutre dell'ignoto, gira sul caos puro. Quindi qualunque cosa accada, siamo pronti e pronti a produrre come se non ci fosse un domani. Sai, nel caso ... ". Tutti gli episodi pubblicati e consegnati su base spontanea sono accompagnati da "Machine Bitez", conversazioni mordaci tra i membri della band e i loro collaboratori nella vita reale.

I Gorillaz e l’ultimo album pubblicato

Il progetto Song Machine vuole essere "in diretta opposizione al consueto ciclo tradizionale di registrazione / singolo / album". La band è costituita da quattro personaggi animati: 2D (cantante e tastierista), Murdoc Niccals (bassista e fondatore del gruppo), Noodle (chitarrista) e Russel Hobbs (batterista). Dal 2010 al 2011 è stato aggiunto Cyborg Noodle, mentre nel 2018, per un breve periodo, Ace (membro de la Banda dei Verdastri del cartone animato Le Superchicche) ha sostituito Murdoc, finito in carcere. L’ultimo album dei Gorillaz è “The Now Now” pubblicato nel 2018 e annunciato da una serie di poster della copertina durante l'All Points East Festival. I poster contenevano frasi e un link a un sito web che mostrava una breve anteprima contenente un frammento di una nuova canzone e la data di uscita. Prima dell’arrivo dell’album, il gruppo scelse di rendere disponibile, a cadenza settimanale, l’ascolto di sei degli undici brani presenti.