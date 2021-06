Ed Sheeran: "Ho appena scritto una canzone per i BTS"

È tra non molto che rivedremo Ed Sheeran in compagnia dei BTS. Per la sua seconda volta, il cantautore e musicista britannico ha scelto di collaborare con la band icona del K-pop nel mondo. “Ho appena scritto una canzone per il loro nuovo disco” ha dichiarato, nelle scorse ore, l’artista ai microfoni di un noto show radiofonico americano Condividi:

È stato lo stesso Ed Sheeran ad annunciare, ai microfoni del radio show americano “Most Requested Live”, cui era ospite speciale per la presentazione del suo ultimo singolo “Bad Habits” (disponibile al download e in alta rotazione radiofonica da venerdì 25 giugno), che presto arriverà una seconda collaborazione con i BTS, la boy band del momento formata da RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, diventata negli ultimi anni icona del K-pop nel continente asiatico e in tutto il mondo. Per Ed Sheeran, la band è davvero “super cool” ed è un piacere collaborarvici. Si tratta infatti della seconda canzone che il cantante di “Shape Of You” scrive per i BTS dopo la hit “Make It Right” (2019), inclusa nella tracklist di “Map Of The Soul: Persona”.

Ed Sheeran annuncia una nuova collaborazione con i BTS approfondimento Ed Sheeran, Bad Habits: è uscito il video della nuova canzone In occasione di un’intervista rilasciata allo show radiofonico americano “Most Requested Live”, Ed Sheeran ha raccontato della seconda collaborazione musicale con i BTS, dopo il singolo “Make It Right” del 2019. In risposta ad alcune domande, il cantante di Halifax ha dichiarato che “Ho appena lavorato con i BTS al loro ultimo album e ho scritto per loro una nuova canzone”, ammettendo quanto la collaborazione con i ragazzi della boy band gli sia davvero piaciuta: “Loro sono veramente super, super cool”. Nonostante i BTS abbiano annunciato dell’arrivo di una nuova hit che sarà inclusa nella versione CD di “Butter”, al rilascio in luglio, non è certo che la canzone di cui si stia parlando sia già quella in collaborazione con Ed Sheeran. Nel frattempo, anche la stampa sud-coreana conferma la notizia dichiarando che “è vero che Ed Sheeran parteciperà alla nuova canzone dei BTS”.