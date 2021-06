Ed Sheeran pubblica un'anteprima del videoclip di Bad Habits

Dopo un piccolo spoiler in cui si mostrava ricoperto di glitter, denti aguzzi e unghie appuntite, Ed Sheeran ha regalato ai fan di tutto il mondo un iconico teaser trailer in cui per la prima volta si mostra nei panni di un vampiro. Si tratta di un’anteprima del nuovo singolo “Bad Habits”, in uscita su tutte le piattaforme di streaming musicale dal prossimo venerdì 25 giugno

A pochi giorni dai festeggiamenti per il decimo anniversario di “The A Team”, il singolo che lo ha reso famoso in tutto il mondo, Ed Sheeran è già al lavoro nel backstage del videoclip del suo ultimo singolo “ Bad Habits ” , in uscita il prossimo venerdì 25 giugno su tutte le piattaforme per lo streaming musicale.

Il teaser trailer di “Bad Habits”

approfondimento

Ed Sheeran festeggia i dieci anni di "The A Team" VIDEO

Ed Sheeran sta letteralmente mettendo suspence all’arrivo del suo nuovo singolo “Bad Habits”, in pubblicazione il prossimo venerdì 25 giugno. Dopo diversi post su Instagram in cui il cantante e musicista di Halifax, si mostra ricoperto di glitter, denti aguzzi e unghie appuntite, ieri ha regalato ai fan di tutto il mondo un iconico teaser trailer in cui per la prima volta si mostra integralmente nei panni di un vampiro. Nella breve clip, che a suo modo, rende omaggio anche alla tipica allure e alle atmosfere dei Joker di Nolan e Phillips, Ed Sheeran si mostra in una mise inedita, agghindato in un completo fuxia molto glam. Un look completamente nuovo e fuori dagli schemi per un cantante che siamo abituati a vedere come l’artista della porta accanto, grazie alla dolcezza e semplicità che da sempre hanno animato i suoi brani. Nel teaser insieme a Sheeran, la sua banda, disposta a compiere chissà quale missione.