Ed Sheeran, Bad Habits: è uscito il video della nuova canzone

Il cantautore e polistrumentista britannico torna ufficialmente sulle scene con il nuovo singolo corredato dal videoclip diretto da David Meyers. E questa sera, alle 22, suonerà live su TikTok per EURO2020, in diretta da Portman Road a Ipswich Town. Per l'occasione, canterà per la prima volta dal vivo anche "Bad Habits"

Ed Sheeran è tornato ufficialmente sulle scene, con un nuovo singolo dal titolo Bad Habits corredato dal videoclip diretto da David Meyers. E questa sera alle 22 sarà protagonista di un evento su TikTok: per UEFA Euro2020, il cantautore e polistrumentista britannico si esibirà in diretta da Portman Road a Ipswich Town, con la regia di Emil Nava. Per l'occasione ci farà sentire per la primissima volta dal vivo la nuova canzone, Bad Habits, punta di diamante della tracklist che ascolteremo tra poche ore.

L’evento è gratuito, disponibile esclusivamente su TikTok sulla pagina dell'artista (@EDSHEERAN). Trovate il videoclip di Bad Habits in fondo a questo articolo.



Un grande ritorno approfondimento Ed Sheeran, countdown per l'uscita di Bad Habits: il video Ed Sheeran ha trascorso gli ultimi anni fuori dalle scene, dopo il successo stratosferico del tour da record durato due anni del suo ultimo album DIVIDE. Il disco è in classifica tra gli album più venduti in Italia da ben 224 settimane, ininterrottamente...

Ma a spingere l'artista a concedersi una pausa non è stato solo il meritato successo da godersi appieno: da un lato certamente la pandemia ha giocato un ruolo determinante ma dall'altro c'è una notizia molto lieta che ha "sconvolto" (positivamente) la vita di Ed Sheeran. Stiamo parlando dell'arrivo della sua prima figlia!



Questo ritorno segnato dalle euforica Bad Habits sembra proprio sottolineare quanto la sua vita - adesso che è diventato papà - sia coronata appunto da euforia pura. La felicità sprizza da ogni poro in questo brano che mette in evidenza come il musicista sia capace di reinventarsi continuamente.

Reinventarsi sì, ma rimanendo comunque fedele al proprio innato stile.



Una canzone perfetta per l'estate

approfondimento Ed Sheeran pubblica un'anteprima del videoclip di Bad Habits Bad Habits è stata scritta da Ed Sheeran insieme a Johnny McDaid (Shape of You) e FRED (No.6 Collaborations Project). Ne è uscito un brano perfetto per i tempi, intesi anche come tempi a livello di meteo... Le sonorità sono infatti squisitamente estive, anche se sempre caratterizzate dal marchio di fabbrica Ed Sheeran, ossia la sua classica chitarra. Il videoclip

Il video che accompagna il singolo è stato diretto da Dave Meyers (già regista di viodeoclip per Billie Eilish e Kendrick Lamar, tra gli altri) e vede Ed Sheraan in una inedita versione vampiresca del suo alter-ego.

I capelli rossi con cui i fan lo conoscono si trasformano in una chioma canuta, mentre i denti diventano zanne.

Lo storytelling è intriso di humour dark il suo essere così "draculesco" è la metafora delle cattive abitudini messe a titolo, quelle per cui questo nuovo, inaspettato Ed Sheeran trascorre notti selvagge in compagnia nel suo gruppo di indemoniati.

Ma, come ogni vampiro che si rispetti, quando sorge il sole si ritira nei propri alloggi. In questo caso, l'arrivo dell'alba fa tornare il cantante alle sue solite sembianze: capelli rossi, faccia da bravo ragazzo (anzi: da bravo paparino, ormai) e pacatezza che fa da fil rouge.



Le parole di Ed Sheeran

approfondimento Ed Sheeran festeggia i dieci anni di "The A Team" VIDEO “Sono molto felice di tornare con un nuovo singolo e volevo che il video rappresentasse la natura delle brutte abitudini in modo spettacolare, così ho scelto i vampiri. È stato molto divertente interpretare un vampiro, tranne che per l’altezza (quello non è stato per niente divertente!). Spero diverta anche voi", ha spiegato Ed Sheeran presentando la nuova canzone e il videoclip che la correda.

Bad Habits

Bad Habits è la prima release ufficiale dalla pubblicazione di No.6 Collaborations Project nel 2019, il suo side-project indipendente dalla sua sequenza di dischi.

Per l'ultimo album, Sheeran si era avvalso della collaborazione di 22 dei suoi artisti preferiti, tra cui spiccano i nomi di Cardi B, Bruno Mars, Camila Cabello, Eminem e Travis Scott. In poche settimane, ben tre singoli hanno raggiunto la vetta della classifica inglese: I Don’t Care con Justin Bieber, Beautiful People feat. Khalid e Take Me Back To London feat. Stormzy.



I tanti progetti di Ed Sheeran approfondimento Ed Sheeran, Elton John e Monica di Friends cantano "Tiny Dancer" VIDEO Il mese scorso Ed Sheeran ha partecipato al Big Weekend di Radio 1 con una performance speciale, accompagnato da tutta la sua band e filmata a Snape Maltings, nel Suffolk (la contea dell'Inghilterra orientale, nella regione dell'East Anglia, il cui capoluogo è Ipswich).



Nello stesso periodo è stata annunciata anche la sponsorship per le nuove divise maschili e femminili del suo amatissimo Ipswich Town Football Club. In questo periodo è impegnato in studio per registrare il nuovo attesissimo disco.

La carriera di Ed Sheeran

L'importanza di Ed Sheeran nelle sette note di oggi è notevole: questo artista ha definito una nuova era musicale.



Attraverso la fusione di testi profondi e suoni pop con influenze che trascendono i generi, la sua trama musicale è in grado di ipnotizzare chiunque. Il suo pubblico, vasto e composito, è infatti formato da svariate generazioni. Lo amano i fan più attempati come anche i giovanissimi.



Dopo essere comparso sulle scene inglesi nel 2010 con il suo No.5 Collaborations Project, un EP di 8 brani con i migliori artisti della scena grime del momento, il giovane artista del Suffolk ha scalato le classifiche di tutto il mondo.

Può vantare infatti 4 album che hanno raggiunto la numero uno di innumerevoli hit parade a ogni latitudine.

+ (2011), x (2014), ÷ (2017) e No.6 Collaborations Project (2019) sono stati successi stratosferici che gli hanno permesso di vendere oltre 45 milioni di album e ben 150 milioni di singoli.



L’album del 2017 ÷ (Divide) lo ha reso l’artista di maggior successo del pianeta. È stato ufficialmente dichiarato il disco di un artista maschile che ha venduto più velocemente di tutti tempi in UK. Contiene le hit Castle on the Hill, Perfect e Shape of You (quest’ultimo è il brano più ascoltato su Spotify degli ultimi 10 anni).