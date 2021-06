Ed Sheeran, countdown per l'uscita di Bad Habits: il video

Cresce l'attesa e con questa la suspense per l'uscita del nuovo singolo del cantautore e polistrumentista britannico (Sheeran, Elton John e Monica di Friends cantano "Tiny Dancer" VIDEO), prevista per venerdì 25 giugno e anticipata da un post sul profilo Instagram di Warner Music Italy. Il video lo vede protagonista nei panni di un vampiro ed è un vero e proprio conto alla rovescia, per tutti i fan. Del resto la curiosità è al massimo, proprio perché questo nuovo lavoro di Sheeran mostrerà una parte inedita del suo essere e del suo modo di fare musica. “Negli ultimi mesi, ho lavorato in studio a questo brano e non vedo l’ora di farvi ascoltare Bad Habits. Nella musica cerco sempre nuove direzioni per mettermi alla prova. Spero che questo si capisca quando la ascolterete, è bello essere di nuovo qui”. Queste le parole del cantante (QUI TUTTE LE NEWS) che nel video appare in un look totalmente diverso a quello a cui siamo abituati. Con denti aguzzi e ricoperto di glitter, sfodera le sue unghie appuntite e ci fa volare sulle note della sua nuova musica che non vediamo l'ora di ascoltare.