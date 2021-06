Lo Stato Sociale in concerto a Bologna: scaletta e info

“Dopo una vita, finalmente, ci vediamo. E cantiamo insieme. Non vediamo l’ora di stare con voi”, hanno scritto Alberto Cazzola , Lodovico Guenzi , Alberto Guidetti , Francesco Draicchio ed Enrico Roberto sui profili social ufficiali della band, lo scorso sabato 12 giugno, in occasione del concerto inaugurale (al Castello Sforzesco di Milano) del loro mini tour estivo. Oggi, martedì 22 giugno , Lo Stato Sociale che è arrivato al successo grazie alla partecipazione sanremese con il brano “Una vita in vacanza”, torna a casa per la sua seconda data live . Il gruppo è infatti atteso per una divertente ed emozionante serata al Nova Festival di Bologna .

Le esibizioni de Lo Stato Sociale al Nova Festival di Bologna

“Bologna è casa, Bologna è tutto. Bologna è l’unica città che ci racconta e che noi possiamo sperare di poter raccontare. Bologna è il primo concerto in un centro anziani, le serate freak al Buco, le schiattarrate in piazza, le suonate al DLF senza corrente elettrica, poi all’improvviso i club pieni, il primo Palasport della tua vita e infine Piazza Maggiore gremita come l’avevi vista solo in alcune foto del 1980”. È questo il messaggio con cui circa un mese fa Alberto, Lodovico e gli altri componenti della band, avvisavano i fan che la seconda tappa del loro mini tour estivo sarebbe stata proprio la loro amata Bologna. Un ritorno a casa in grande stile, sarà quindi quello di martedì 22 giugno. Lo Stato Sociale si esibirà sul palco del Nova Festival del capoluogo emiliano, per una serata ricca di riflessioni, ma anche e soprattutto, divertimento e colpi di scena, vista la grande voglia del gruppo di presentare tutti i brani dell’ultimo album “Attentato alla Musica Italiana”, in una maniera del tutto inedita e con uno spettacolo semplice ma preparato per stupire. La scaletta dei brani che Lo Stato Sociale canterà a Bologna, ripercorrerà quella del Castello Sforzesco milanese, con la presentazione dei singoli dell’ultimo album di cui fanno parte una serie di pezzi estratti dagli album personali di ogni membro della band. Ci sarà però spazio anche per vecchi e nuovi successi che hanno reso Lo Stato Sociale un punto di riferimento nel panorama indie e pop italiano: dalle sanremesi “Una vita in vacanza” e “Combat Pop”, fino ad “Amarsi Male”, “Sono così indie” e molti altri.

Lo Stato Sociale e il Recovery Tour

Sarà un’estate ricca di concerti, quella che attende i cinque componenti de Lo Stato Sociale, la famosa band bolognese, salita alla ribalta con la partecipazione al Festival di Sanremo 2018. A tre mesi dalla pubblicazione del loro singolo “Combat Pop” e dell’album “Attentato alla musica italiana”, il quintetto ha da poco annunciato la partenza del “Recovery Tour” già iniziato lo scorso sabato 12 giugno dal Castello Sforzesco di Milano e che prevede di portarli su alcuni tra i palchi più belli e prestigiosi di Italia.

Ecco tutte le date del “Recovery Tour” de Lo Stato Sociale. Il calendario è in continuo aggiornamento.