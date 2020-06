Il frontman dello Stato Sociale ed ex giudice di X Factor ha pubblicato sui social network una sua foto da adolescente accompagnata da uno sfogo: “Ci ho pensato molto se avesse senso scriverlo. Adesso qualcuno dei miei bulli mi tratta come una star”

“Troppo esile, effeminato, biondino. Mi chiamavano Cinzia, come il nome di una bici da donna, curiosamente le uniche che mi piace guidare adesso”. Ludovico - “Lodo” - Guenzi, frontman dello Stato Sociale ed ex giudice di X Factor (Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika sono i fantastici quattro di X Factor 2020), ha scelto di raccontare la sua esperienza di vittima di bullismo con un post su Instagram. “È la prima volta che lo scrivo. Ci ho pensato molto se avesse senso e sì, ha senso. Da ragazzino sono stato bullizzato - ha scritto -. Questo per dirti una cosa: ti hanno fatto del male, peggio che a me. Ma se la tua vita va avanti, allora gli stronzi hanno perso”.

“Botte e insistenza sulla mia presunta omosessualità” approfondimento EPCC, le foto con Max Pezzali, Lodo Guenzi e Cristina Parodi Guenzi nel post accenna ad alcuni dei trattamenti riservatigli dai suoi compagni di classe: “Qualche botta, un pomeriggio in un bidone e un’eterna insistenza sulla mia presunta omosessualità, che devo dire già allora come ipotesi non mi dava fastidio. Almeno ero in una classe in cui se la prendevano con un ragazzetto italiano e non con il compagno pakistano o bengalese, che sono sempre stati i miei migliori amici”.