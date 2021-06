Myss Keta in concerto a Roma: scaletta e info

Finalmente è arrivato momento che tutti i fan aspettavano da tempo: Myss Keta torna sul palco per presentare dal vivo il suo repertorio di inediti recente che non aveva ancora avuto occasione di essere suonato dal vivo. Prima data del "L 02 E TOUR - M¥SS KETA & I DPCM”, mini tournée organizzata da DNA Concerti , il live del 21 Giugno all'Auditorium Parco della Musica di Roma. La data romana precede le altre due tappe annunciate, Bologna e Locorotondo (BA), che vedranno la popstar esibirsi davanti al popolo dei suoi ammiratori dopo una pausa di un anno e mezzo . L'ultimo concerto dell'iconica artista era stato per il capodanno 2020 nella città di Milano.

Sebbene l'atmosfera dei live post-pandemia sarà differente, Myss Keta torna ad esibirsi con spirito immutato e il doppio della voglia di divertirsi. Anche questa volta, e più degli anni precedenti, i fan attendono le riflessioni della cantante, feroce e caustica osservatrice della vita contemporanea. La straordinarietà della realtà presente era stata oggetto di riflessione in “Il cielo non è un limite”, album che è arrivato proprio nel mezzo della stagione della pandemia(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). La rapper e performer nata nei sotterranei di Milano è pronta per una nuova fase artistica da inaugurare proprio col contatto con i suoi ammiratori per tre show che si annunciano impedibili. Le altre tappe dei tour estivo sono a Bologna, il 30 giugno, all'interno del Nova Festival e il 15 Agosto a Locorotondo (BA) con un concerto di metà estate nella rassegna Locus Festival.