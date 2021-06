Willie Peyote in concerto a Cesena: scaletta e info

In partenza il prossimo sabato 19 giugno, il tour estivo di Willie Peyote in alcune tra le location più suggestive d’Italia. Saranno ben due gli appuntamenti inaugurali, che porteranno il rapper e cantautore torinese a Cesena, nella magica cornice della Rocca Malatestiana. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul “Mai dire mai tour degradabile” di Willie Peyote e la possibile scaletta delle serate Condividi:

Guglielmo Bruno, al secolo Willie Peyote, aprirà sabato sera 19 giugno 2021, la sua rassegna di concerti live, dal nome “Mai dire mai tour degradabile” che porterà il cantautore e rapper torinese ad esibirsi su alcuni tra i più prestigiosi palchi italiani, durante l’estate in arrivo. Sono ben due gli appuntamenti in programma a Cesena (alle ore 20:00 e alle ore 22:15), per Peyote che si esibirà in un doppio concerto alla Rocca Malatestiana, come ospite della rassegna “Acieloaperto”.

Willie Peyote e il “Mai dire mai tour degradabile” approfondimento Willie Peyote in concerto, le date del tour estivo Il nuovo tour di Willie Peyote, in partenza sabato 19 giugno da Cesena, altro non è che un recupero delle date cancellate lo scorso anno a causa del lockdown da pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). È durante l’estate del 2020 che l’artista avrebbe dovuto esibirsi come ospite di importanti festival italiani, per la presentazione del suo ultimo disco “Iodegradabile”, uscito nell’ottobre del 2019. Saranno ben 19 le serate di Willie Peyote in giro per l’Italia, per più di un’ora di musica in compagnia del cantante, delle sue pungenti barre e riflessioni. Le stesse che Guglielmo ha raccolto nel libro “Dov'è Willie?”, una conversazione con Giuseppe Civati che spazia tra varie tematiche: dalla scena musicale al contesto culturale odierno, passando per la partecipazione di Peyote a Sanremo dove ha vinto il Premio della Critica. Ecco tutte le date del “Mai dire mai tour degradabile” di Willie Peyote: Sabato 19 giugno 2021 - Cesena, Rocca Malatestiana, Acieloaperto (ore 20:00)

