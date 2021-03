IMAGinACTION, Willie Peyote si racconta attraverso 12 video

Altro che Iodegradabile, Willie Peyote è più potente di Mister Muscolo! Ospite del tour di IMAGinACTION 2021, uno dei più importanti appuntamenti sull'arte del video a livello europeo, l'artista si è raccontato attraverso 12 video, accompagnato in questo suo viaggio dal giornalista Paolo Giordano. Luogo di questo viaggio non poteva che essere il Museo Nazionale del Cinema di Torino, aperto, per l'occasione, per pochissime persone. Vi racconto la serata con Willie Peyote attraverso i suoi video. A Sanremo 2021 ha ottenuto il Premio della Critica con Mai dire mai (La Locura): "Io sono convinto che non sia il palco a fare la canzone ma la canzone a fare il palco. Sono fiero del mio Festival. Sui video ho sempre fatto un lavoro di squadra pur mantenendo il controllo: il citazionismo che ho nello scrivere lo voglio rivedere nelle immagini. L'unico scoglio da superare è stato quello con la mia immagine".



TVMB

Il video è del 2013/14, era agli inizi e lavorava ancora al call center, gli fa effetto rivedersi così giovane. Faceva il formatore ed è stata una esperienza per lui fondamentale anche se lo ho capito col senno di poi. "Devo dire grazie anche a quell’esperienza perché oggi non sarei sul palco come ci sono oggi e anche la scrittura sarebbe diversa. Già li parlavo veloce e a volte i clienti mi chiedevano di rallentare: avevamo un limite di tempo e dovevamo fare in fretta".



PEYOTE 451

C’è la citazione di una serie tv americana, della prima stagione di True Detective, ma in chiave post sovietica perché c'è la centrale atomica di Trino Vercellese. Siamo nel 2015 ed è un video a basso budget e girato in zona Vercelli dove c’era la centrale nucleare. Il suo citazionismo viene molto da Quentin Tarantino, ama molto i suoi dialoghi soprattutto nei film più lenti.



IL PERIODO DI MERDA

E' il periodo di merda più bello della mia vita, avrebbe detto un suo amico. L'idea politica è sempre stata forte ma non predominante: "Non voglio diventare portavoce di nessuno: ci tengo solo a dire la mia, a porre dei dubbi. Volevo anche studiare comunicazione politica per capire i messaggi che riceviamo". Qui ci sono richiami a musica di altri, ascoltava gruppi politicizzati tra cui Rage Against The Machine e 99 Posse che in modi diversi lo hanno cresciuto. Secondo Willie la musica può essere politica nel momento in cui chi la fa e la scrive ha una idea politica. Ora c'è la paura di esporsi che significa avere più passione per lo status raggiunto e la paura di perderlo: "Io se credo in una cosa la difendo anche a costo di perderci".



I CANI

In quel periodo ha letto uno studio in cui se si impreca quando ci si fa male il dolore risuta attutito: invece non c'è uno studio sul fatto che funzionino allo stesso anche le preghiere, e questo dubbio entra nel brano. E nel video.



OTTIMA SCUSA

Parla in modo disilluso dell'amore, è la storia di un uomo che finge di non esserci rimasto male nella relazione ma in realtà piange. Alla batteria c'è suo padre, rock di formazione, e cresciuto in un gruppo che faceva cover degli U2. Il video è girato in una balera dove aveva suonato anche Fred Buscaglione.



LE CHIAVI IN BORSA

Nasce da una poesia molto breve che è diventata il ritornello: è dedicata alla stessa persona cui è rivolta Ottima Scusa e nasce dalla sensazione di sentirsi osservato in cerca di una risposta che a forza di pensarci giunge. Il messaggio è che sfrucugliarsi dentro è come cercare le chiavi in una borsa, prima o poi le trovi. Tutto il video è girato dal punto di vista delle chiavi.



PORTA PALAZZO

Dagli Anni Trenta è un crocevia. Era il luogo della mala ai primi del Novecento, poi della prima migrazione dal Sud e in seguito di quella dall’estero. E' uno dei suoi più politici perché parla di come in realtà l'amore per la politica che si diffondeva in quegli anni era soprattutto uno sfogo, era indignazione. Il video racconta il distacco tra i discorsi dei politica e quella zona multietnica.



LA TUA FUTURA EX MOGLIE

Viene dalla fretta di vivere, siamo noi iodegradabili per primi a causa della fretta. Era una frase che aveva in mente da tempo: "Ero in una storia bellissima ma immaginavo che non sarebbe durata. Per la prima volta ho pensato di convolare a nozze e dire che siamo stati anche a Las Vegas ma non è successo". E' il primo pezzo che ha funzionato molto in radio.



QUANDO NESSUNO TI VEDE

Qui c’è tutto il percorso e il team di Iodegradabile: "Ci tenevo in particolare perché c'è chi mi accompagna da sempre. Mi piace l’idea di fare tutti degli step insieme perché se siamo arrivati qua ce lo meritiamo tutti.



ALGORITMO

Ha un respiro internazionale perché c'è la collaborazione con Shaggy che ha vinto due Grammy e collabora con Sting da anni. In origine era scritto per un altro artista italiano ma non lo prese. E' finito sul Greatest Hits di Shaggy. Il video doveva essere fatto con lui in Giamaica o in Florida e invece lo hanno realizzato praticamente senza apparire: il tema è quello dell’assenza. La storia avviene tutta dentro il telefono. Mai fatto dal vivo, Willie aspetta Shaggy.



SEMAFORO

E’ una metafora per le persone che fanno i saltimbanchi ai semafori e devono fare tutto in trenta secondi. Dietro c’è sempre la solita ragazza che è più protagonista di me del disco. C'è anche un po' più di budget.



MAI DIRE MAI (LA LOCURA)

La sua famiglia era più orgogliosa di lui per la partecipazione al Festival di Sanremo: "Per il video ci siamo ispirati a Black Mirror perché il brano parla della nostra difficoltà di distinguere tra intrattenimento e cultura, di quanto il nostro bisogno di circondarci di immagini abbia soppiantato la cultura e molti aspetti della nostra vita. Mostra una storia distopica che è il nostro presente".