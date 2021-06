Capo Plaza, arriva "Plaza Deluxe Edition": tracklist e collaborazioni

Uscirà il prossimo venerdì 18 giugno la special edition del secondo album di inediti del trapper Capo Plaza. Si chiamerà “Plaza – Deluxe Edition” e conterrà 5 nuovi brani tra collaborazioni con artisti del panorama italiano e duetti internazionali. Ecco la tracklist completa Condividi:

Lo aveva già annunciato alcune settimane fa sui suoi profili social ufficiali e, poche ore fa, Capo Plaza ha ricordato ai fan l’uscita del nuovo disco “Plaza – Deluxe Edition”, condividendo con loro l’intera tracklist e il parterre di collaborazioni. Uscirà quindi il prossimo venerdì 18 giugno una versione rimasterizzata e con tante novità del suo album “Plaza”, pubblicato lo scorso 22 gennaio con grande successo di pubblico, debuttato ai primi posti delle classifiche in Italia e in pochissimi mesi già certificato disco di platino per le oltre 50mila copie vendute e 150 milioni di stream. Cosa dovrà aspettarsi il pubblico? 5 nuovi brani tra collaborazioni con artisti del panorama italiano e duetti internazionali, ecco tutte le novità e la tracklist completa.

Tutte le novità di “Plaza – Deluxe Edition” approfondimento Capo Plaza in concerto, le date del tour 2022: info e biglietti Il nuovo album di Capo Plaza, “Plaza – Deluxe Edition” si presenterà con una tracklist molto ricca. Ai sedici brani originali della prima edizione, si aggiungono ben cinque tracce inedite per un totale di ventuno brani. Tre saranno invece le nuove collaborazioni internazionali che andranno ad arricchire le precedenti, a partire dal singolo “Panama” che uscirà proprio venerdì 18 giugno accanto alla pubblicazione dell’album e in cui Capo Plaza duetta ancora una volta al fianco di Aya Nakamura, l’artista francese più conosciuta al mondo e con cui il trapper salernitano ha già stretto nei mesi passati una collaborazione vincente, nel remix del singolo “Pookie”. Tra gli inediti, tutti prodotti da Ava, Mojobeatz e Voluptyk, anche alcuni singoli di successo degli ultimi mesi, ancora in alta rotazione radiofonica: insieme a “I soldi parlano” e “Nuovo Canada” ci sarà “Envidioso”, inciso con il rapper spagnolo di origini marocchine Morad e “Pronto” con Tion Wayne, uno degli artisti simbolo del nuovo hip hop inglese.