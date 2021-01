“ La Trap, è il genere musicale più internazionale che abbiamo in Italia”, così Capo Plaza all’anagrafe Luca D’orso, commenta i grandi risultati ottenuti (anche all’estero) con “Allenamento #4”, un brano o meglio il quarto di una serie di allenamenti in musica con tanto di Hashtag, come si usa tra i rapper francesi, un episodio dopo l’altro fino al suo secondo album ufficiale, in arrivo oggi.

"Plaza, il nuovo album"

Capo Plaza, la tracklist del nuovo album "plaza"

“Un disco molto più personale, rispetto a “20” uscito due anni fa, un successo da triplo platino. Questa volta mi volevo superare mostrando un’altra faccia di me stesso. Così è nato “Plaza”, si chiama come me proprio per questo, per far vedere un’altra parte di me che non era stata ancora capita”. Aggiunge: “Sono orgoglioso di me però sono convinto che posso fare ancora di più. Sono all'inizio della mia carriera e aver raggiunto questi obiettivi per me è già tantissimo, ho superato le mie stesse aspettative. Mi vivo la vita, sono pronto, vediamo cosa succede, ora è il momento di correre non posso fermarmi”.