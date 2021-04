Capo Plaza, in arrivo la nuova canzone "Envidioso" con Morad

Dopo il successo di “Plaza”, il rapper torna a sorpresa con un’importante collaborazione insieme ad un celebre artista spagnolo Condividi:

Capo Plaza presenta “Envidioso” il suo nuovo singolo in uscita il prossimo 16 aprile assieme al celebre artista spagnolo Morad. Il brano è prodotto da Mojobeatz e Voluptik. Dopo il grande successo di “Plaza”, uscito a gennaio 2021, arriva una nuova collaborazione per il rapper, l’ennesimo featuring eccellente che lo sta portando ad essere riconosciuto come uno dei più apprezzati esponenti dell’attuale scena rap. In poco tempo Capo Plaza ha collaborato con alcuni degli artisti più apprezzati in Europa come Ninho, Noizy, Aya Nakamura e, ovviamente, Morad. Tutte queste collaborazioni, oltre ad impreziosire il suo curriculum, stanno anche rafforzando i legami tra gli artisti del vecchio continente per dare vita a una scena più unita che mai e salda sulle sonorità e le tematiche che la contraddistinguono da sempre. Per gli esperti del settore e del “filone” rap europeo, la nascita e il consolidamento di un movimento continentale renderebbe il genere più aperto alle contaminazioni e potrebbe aprirgli le porte per un successo anche Oltreoceano.

Capo Plaza, gli inizi approfondimento Capo Plaza, il trapper racconta il suo successo a Sky TG24 Capo Plaza, pseudonimo di Luca D’Orso, è nato a Salerno nel 1998 dove cresce nella periferia est della città. Il primo impatto con la musica ad appena 9 anni: dopo aver visto il video di “Stronger” di Kanye West, si appassiona all’hip hop e al rap e inizia a scrivere i propri brani poco dopo, ad appena 13 anni. Il primo disco dal titolo “Solamente Nuje” arriva nel 2016 assieme a Peppe Soks; l’album pur non entrando nelle classifiche ottiene comunque un discreto successo di pubblico. Nel 2017 è il turno di “20” il primo disco in studio di Capo Plaza come solista, che conquista la vetta della classifica degli album più venduti in Italia