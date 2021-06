Alice torna in concerto cantando Battiato, le date del tour 2021

Alice e Battiato sono stati una delle coppie più belle della canzone d’autore italiana , lui maestro, lei allieva e collega, che trionfò a Sanremo nel 1981 cantando “Per Elisa”, uno dei brani più belli e significativi nati da questo sodalizio. La voglia è quella di far rivivere in tour, rigorosamente live, tutta la bellezza, l’eleganza e l’intimità che solo i capolavori di Battiato erano in grado di donare al pubblico.

Come avvisano gli organizzatori, i biglietti per partecipare alle date di “Alice canta Battiato” finora in programma, sono disponibili presso tutti i maggiori punti vendita autorizzati.

Ecco tutte le date dell’” Alice canta Battiato ” tour che, nel corso dell’estate porterà la “cerbiatta di Forlì" (questo il suo soprannome), a esibirsi su alcuni tra i palchi più prestigiosi di Italia. Con lei, il ricordo di Franco Battiato, che omaggerà intonando i suoi brani più celebri. Il tour partirà il prossimo venerdì 16 luglio dall’Arena della Regina di Cattolica, per proseguire con altre cinque date inedite e concludersi martedì 31 agosto nella cornice di Piazzale Castello a Udine. Tournée, quella di Alice, che si prenderà un pausa dopo l’estate per poi riprendere a dicembre portando la sua musica nei principali teatri italiani.

Il rapporto speciale che da sempre lega Alice a Battiato

Alice sceglie di cantare in tour tutti i successi del maestro Franco Battiato in un delicato tributo alla sua recente scomparsa. Battiato e la cantante romagnola si conobbero sul principio degli anni ’80, proprio quando il poliedrico artista siciliano decise di stringere un sodalizio con la promettente cantautrice per la quale iniziò a scrivere brani che di lì a poco sarebbero diventati dei veri e propri capisaldi della musica d’autore nostrana: dalla più celebre “Per Elisa” con cui Alice trionfò a Sanremo davanti a Loretta Goggi, fino a “Il vento caldo dell’estate” e “Messaggio”. La stessa Alice si esibirà in tour ricordando l’omonimo album “Alice canta Battiato”, pubblicato nel 1997.

Un’amicizia e un rapporto di stima che durano da tempo, quello tra Alice e Battiato, che parteciparono insieme anche all'”Eurovision Song Contest” del 1984 sulle note de "I treni di Tozeur", che regalò loro un bel quinto posto in classifica. L'anno successivo la cantante pubblicò "Gioielli rubati", un disco contenente tutti brani originariamente scritti e interpretati dal collega, da "Prospettiva Nevski" a "Luna indiana", passando per "Segnali di vita" e "Un'altra vita", rendendo il sodalizio passo per passo sempre più solido.

Le loro strade tornarono a incrociarsi alla fine degli Anni '90 e viaggiarono vicine per tutti gli anni 2000, quando Alice scelse di affidarsi ancora una volta alla scrittura di Battiato per il suo esordio in un mondo più sperimentale. Nel recente 2016 i due cantautori furono impegnati in un lungo tour nei teatri e arene della Penisola, cantando alcuni dei brani più famosi e significativi dei rispettivi repertori. Ne fu tratto anche un album dal titolo “Live in Roma”, registrato all’Auditorium della Conciliazione.