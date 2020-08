Alice canta Battiato, il concerto a Zafferana Etnea

Alice , nome d’arte di Carla Bissi, ha scelto di omaggiare Franco Battiato ( FOTO ), amico e collega che ha caratterizzato gran parte del suo percorso musicale e professionale. Partito ad inizio luglio, il tour “ Alice canta Battiato ” approda il 18 agosto a Zafferana Etnea. Un viaggio elegante e autentico attraverso la musica di Franco Battiato che nel 1981 scrisse con Alice la canzone “Per Elisa”, vincitrice del Festival di Sanremo e divenuta hit internazionale. “Alice canta Battiato” vede la partecipazione al pianoforte del maestro Carlo Guaitoli, da tanti anni collaboratore di Battiato in qualità di pianista e direttore d’orchestra. Questo il commento di Alice: “Il compositore e autore che sento più vicino e affine, non solo musicalmente, è sicuramente Franco Battiato e da molto tempo, nei vari progetti live e discografici, canto le sue canzoni, quelle a cui sento di poter aderire pienamente. Già nel 1985 gli ho reso omaggio con l’album Gioielli rubati e questo programma in qualche modo ne è il naturale proseguimento”.

Le parole di Alice e le canzoni scelte

approfondimento

Franco Battiato, le canzoni più famose

La cantautrice metterà in scena una versione acustica dei brani con i bellissimi arrangiamenti e rielaborazioni per pianoforte del pianista Maestro Carlo Guaitoli: “Interpreto canzoni che nel 2016, nel Tour BATTIATO E ALICE, abbiamo cantato insieme per la prima volta e altre che appartengono ai suoi diversi periodi compositivi, alcune mai cantate prima d’ora. E poi non ho potuto fare a meno di una breve incursione anche nelle sue cosiddette canzoni mistiche, senza dimenticare quelle nate dalle nostre numerose collaborazioni a partire dal 1980, i duetti e i brani che Franco Battiato (le frasi più belle delle sue canzoni) ha scritto per i miei album più recenti Samsara e Weekend”. Il concerto è uno dei cinque appuntamenti musicali del Festival Sotto il Vulcano. Gli spettacoli sono ospitati nella rassegna Etna in scena 2020, a cura del Comune di Zafferana in collaborazione con Sopra La Panca e Puntoeacapo.

La scaletta di “Alice canta Battiato”

La possibile scaletta di “Alice canta Battiato” per il concerto a Zafferana Etnea potrebbe essere molto simile a quella seguita a luglio in una delle prime date del tour iniziato il 9 luglio a L’Aquila e con un’anteprima tenuta a Carpi (il 6 luglio). Ecco la scaletta dello spettacolo:

Luna Indiana

È stato molto bello

Eri con me

Lode all'inviolato

Veleni

Segnali di vita

Un'altra vita

Io chi sono?

Povera patria

Gli uccelli

Summer on a solitary beach

Il vento caldo dell'estate

Messaggio

I treni di Tozeur

Chan-son egocentrique

La stagione dell'amore

E ti vengo a cercare

La cura

BIS

Prospettiva Nevski

Per Elisa

SECONDO BIS