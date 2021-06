Bruce Springsteen duetta con i The Killers in "Dustland"

Nelle scorse ore, il cantautore e rocker statunitense, ha ceduto al gioco che la storica band di Las Vegas capitanata da Brandon Flowers intratteneva da giorni con i fan sui social, circa la scoperta del grande artista che avrebbe duettato con loro nell’ultimo singolo “Dustland” , in uscita il prossimo mercoledì 16 giugno su tutte le piattaforme digitali. "Siamo io e Brandon Flowers e la band, abbiamo registrato insieme qualcosa che uscirà molto presto, credo entro una o due settimane. Diciamo che mi sono tenuto impegnato" ha raccontato Springsteen ai microfoni di “E Street Radio”, dove ha anche svelato al pubblico tutti i progetti in arrivo nei prossimi mesi. Nel frattempo, un piccolo assaggio del pezzo, è già stato condiviso sul profilo Twitter dei The Killers, con la storica band caposaldo del rock statunitense che fa un ulteriore passo in avanti verso il nuovo album in registrazione, il continuum naturale di “Imploding The Mirage”, pubblicato meno di un anno fa.

Un divertente siparietto ha coinvolto i The Killers e Bruce Springsteen nelle scorse ore. Il cantautore statunitense ha di fatto mandato in fumo il divertente gioco del gruppo rock che da alcuni giorni intratteneva i fan di tutto il mondo, seminando fotografie e indizi sui social e incuriosendo alla scoperta di un ospite da capogiro: “Annunceremo una collaborazione killer questo fine settimana, ma dovete scoprire con chi sarà. Ricercate tutti gli indizi nei prossimi post”. Gioco che è stato in poco tempo smentito, dal momento in cui il “The Boss” ha deciso di annunciare ai fan di tutto il mondo, durante l’intervista con Sirius XM a “E Street Radio”, la collaborazione con la band di Las Vegas che così ha risposto: “Quando “Il Boss” decide che è tempo di fare un annuncio, è tempo di fare un annuncio”.

Bruce Springsteen e i piani per il futuro

Oltre al brano “Dustland” inciso in collaborazione, Bruce Springsteen e i The Killers sono entrambi al lavoro, separatamente, su un nuovo album. Mentre il singolo di cui parliamo in questo articolo farà con ogni probabilità parte del continuum di "Imploding The Mirage", album pubblicato dai The Killers meno di un anno fa, Bruce Springsteen si è detto attivamente al lavoro con la sua E Street Band verso un progetto tutto nuovo che arriva dopo la raccolta di inediti “Letter To You”, pubblicata lo scorso ottobre 2020. È stato infatti durante la cerimonia di premiazione dei Woody Guthrie Prize che “il Boss” si era lasciato andare ad alcune indiscrezioni circa il nuovo disco in arrivo, di cui aveva indirettamente svelato anche il concept: "La California ha avuto un'influenza enorme su di me. Ha avuto un grande impatto su alcune delle cose più importanti che ho scritto negli anni '90, nei 2000 e anche ora, su un disco che uscirà presto e che è ambientato in gran parte nel West. Quindi sono molto coinvolto nel raccontare quelle storie western attraverso la mia musica". Nel frattempo, in vista del tour che nel corso del 2022 lo porterà in tutti gli Stati Uniti ed Europa, Springsteen ha annunciato la ripresa del suo spettacolo “Springsteen On Broadway” che riaprirà i battenti, solo per i vaccinati, dal prossimo sabato 26 giugno a sabato 4 settembre 2021.