Bruce Springsteen, ipotesi ultimo concerto a San Siro nel 2022

È stato un post condiviso su Facebook da Filippo del Corno, assessore alla cultura del Comune di Milano, ad accendere la curiosità tra i fan del “Boss”. Il concerto di Bruce Springsteen previsto a San Siro per l’estate del 2022 non segna solo il grande ritorno del rocker statunitense in Italia, ma potrebbe diventare la sua ultima data in assoluto in tutta Europa

L’assessore alla Cultura del comune meneghino ha indirettamente annunciato che la trattativa tra M-I Stadio (società controllata da Milan e Inter per la gestione dello stadio Meazza) e Barley Arts di Claudio Trotta (società che organizza i tour di Springsteen in Italia) è in corso e non è ancora arrivata a una conclusione che possa essere chiamata tale. La voglia è però quella di portare il “Boss” in Italia al più presto, durante l’estate del 2022.

Le parole di Filippo Dal Corno

Le parole che Filippo Dal Corno ha condiviso su Facebook hanno da subito acceso la curiosità dei fan del “Boss”, che si sono chiesti il perché di un tale messaggio. Salutando con il rimando a una delle più celebri canzoni dell’artista - “Waitin’ on a sunny day” – l’assessore ha scritto che la giornata dell'estate 2022 potrebbe essere quella in cui Bruce Springsteen saluterà l'Europa con l'ultima data del suo possibile e attesissimo tour. “Una serata eccezionale non solo per la straordinaria qualità musicale con cui the Boss tradizionalmente ripaga i suoi fan, ma perché potrebbe essere proprio Milano la città, tanto amata e che tanto lo ama, dove l'artista suggella la sua ultradecennale storia di reciproca passione con il pubblico europeo”. Con l’amaro in bocca, per quella che potrebbe addirittura diventare l’ultima data in assoluto di Springsteen in Europa, Dal Corno ha aggiunto che “In queste settimane in cui si stanno definendo i calendari della ripresa di attività dei grandi eventi concertistici per un futuro nuovamente sicuro anche per stadi e arene, scrivere già con pennarello indelebile la data di Springsteen a Milano sarebbe un bellissimo segnale di fiducia, non solo per tutti coloro che lo ammirano, ma per la città intera”.