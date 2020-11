Bruce Springsteen, in top 5 negli Stati Uniti da sei decenni

Bruce Springsteen ha raggiunto un nuovo record, confermandosi come uno degli artisti più longevi e di maggior successo del panorama musicale mondiale. Il ribattezzato “The Boss” ha infatti debuttato alla posizione numero 2 della classifica statunitense Billboard con il suo nuovo album “Letter to You” uscito lo scorso 23 ottobre. Grazie a questo risultato, il 71enne è diventato il primo artista ad avere un suo album nei primi cinque posti della classifica in sei decenni consecutivi. In oltre 40 anni di carriera ha venduto più di 65 milioni di dischi negli States e circa 120 milioni in tutto il mondo, portandosi a casa anche venti Grammy Awards, un Premio Oscar e la medaglia presidenziale della libertà, la massima onorificenza civile americana.

Tutti i brani da record di Bruce Springsteen, dai successi degli anni Settanta a oggi

Il cantautore del New Jersey si è reso protagonista di una sfilza di successi negli ultimi decenni, il suo record è arrivato grazie a una serie di successi di primissimo piano. “Born to Run” debuttò al numero 3 nel 1975, “Darkness on the Edge of Town” si issò al quinto posto nel 1978. “The River” fu numero 1 nel 1980, “Nebraska” al terzo posto nel 1982, “Born in the USA” stazionò in cima nel 1984 proprio come il live “Bruce Springsteen & The E Street Band 1975-1985” e “Tunnel of Love” nel 1987. Negli anni Novanta ottenne un grande successo con “Human Touch” e “Lucky Town” (numero 2 e numero 3 nel 1992), seguiti da “Greatest Hits” al primo posto nel 1995.

Grande serie di successi all’inizio del terzo millennio con "The Rising" numero 1 nel 2002; "Devils & Dust" numero 1 nel 2005; "We Shall Overcome: The Seeger Sessions" numero 3 nel 2006; "Magic" numero 1 nel 2007 e "Working On a Dream" numero 1 nel 2009. Ben quattro album premiati nella Chart nello scorso decennio: "Wrecking Ball" numero 1 nel 2012; "High Hopes" numero 1 nel 2014; "Chapter and Verse" numero 5 nel 2016 e "Western Stars" numero 2 nel 2019. E ora la nuova affermazione con “Letter to Tou”, uscito in contemporanea con il film documentario diretto da Thom Zimmy, il quale ha immortalato il “making of” del disco.

Il contenuto di “Letter to You”

L'album contiene dodici tracce, nove delle quali sono state scritte recentemente mentre tre risalgono agli anni Settanta ma non sono mai state pubblicate prima d'ora. I messaggi di “Letter to You” hanno uno sguardo ampio, perché raccolgono la nostalgia degli esordi, quell'epoca che non esiste più se non nel ricordo, il mondo di oggi confuso, distopico, vorace e veloce. Il cantante ha anche annunciato che non ci saranno nuovi tour fino al 2022.