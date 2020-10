Bruce Springsteen, "Letter to You" sarà anche un docu-film

Venerdì 23 ottobre uscirà il nuovo album del cantautore ma anche il film/documentario con il dietro le quinte del disco, in anteprima esclusivamente su Apple TV che ne ha da poco pubblicato il teaser trailer

I fan di Bruce Springsteen devono segnarsi in rosso la data del 23 ottobre, quando uscirà il nuovo album del Boss, "Letter to You". Non solo: lo stesso giorno, in anteprima esclusivamente su Apple TV, vedrà la luce anche il docu-film "Bruce Springsteen’s Letter to You" con il dietro le quinte del disco. Il film è stato scritto da Springsteen e diretto dal suo abituale collaboratore Thom Zimny.

Bruce Springsteen, in arrivo il docu-film approfondimento I 45 anni di "Born to Run", l'album che consacrò Bruce Springsteen Il 23 ottobre, quindi, uscirà sia l'album “Letter to You” che il documentario che ne racconta il dietro le quinte, "Bruce Springsteen's Letter to You", in esclusiva su Apple TV+. Il docu-film mostrerà le performance della E Street Band filmata in studio, ma anche tanto materiale d'archivio inedito. A guidare lo spettatore nel film sarà lo stesso artista 71enne, che condividerà il processo creativo che lo ha portato alla scrittura di "Letter to You". Il film include inoltre le performance di dieci inediti tratti dal nuovo disco. "Bruce Springsteen's Letter to You" è stato scritto dal cantautore e diretto dal regista Thom Zimny, che ha lavorato con Springsteen a numerosi progetti video, a partire dal "Live in New York City" del 2001. Come specificato dal comunicato stampa, il film è un tributo alla E Street Band, alla musica rock e al ruolo che ha avuto nella vita di Springsteen. Nel film vediamo il Boss scherzare insieme alla E Street Band, con cui non incideva dal vivo in studio da 35 anni. Il documentario è una sorta di seconda parte della serie autobiografica che è iniziata con il libro di memorie “Born to Run”, proseguita poi con "Springsteen a Broadway" (film che racconta la serie di concerti tenuti dal cantautore statunitense tra il 2017 e il 2018 presso il Walter Kerr Theatre di New York e reso disponibile su Netflix nel 2018) e continuata con il film "Western Stars" (versione cinematografica dell’omonimo album, debutto alla regia proprio di Springsteen).