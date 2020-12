Barack Obama, le canzoni preferite del 2020 dell'ex presidente

Come ormai da tradizione, Barack Obama ha pubblicato sui social le proprie canzoni preferite dell'anno che sta finendo . Per il 2020, dopo aver svelato la lista di libri e film, l'ex presidente degli Stati Uniti ha condiviso la sua playlist musicale, con 30 tracce che lo hanno accompagnato negli ultimi 12 mesi. “Ecco alcune delle mie canzoni preferite dell’anno - ha scritto sui suoi profili - Come al solito, ho ricevuto alcuni preziosi consigli per mettere assieme questa selezione dalla nostra guru musicale di famiglia, Sasha. Spero che troviate una o due nuove canzoni da ascoltare”.

Da Bad Bunny a Bob Dylan

La playlist di Obama, composta grazie all’aiuto della figlia Sasha, vede - tra gli altri - alcuni nomi leggendari della musica statunitense, come Bob Dylan e la sua “Goodbye Jimmy Reed” - traccia di “Rough and Rowdy Ways”, ultimo album del cantautore -, e Bruce Springsteen, con “Ghosts”. Ma c’è molto spazio anche per le rivelazioni di questi ultimi anni, come Dua Lipa (“Levitating” con DaBaby) e Travis Scott (“Franchise” con Young Thug e M.I.A.). E ancora, Phoebe Bridgers con “Kyoto”, ma pure “Savage Remix” di Megan Thee Stallion e Beyoncé, passando per Mac Miller e Anderson .Paak. Nella classifica tanto hip hop, trap e rock classico, ma anche il reaggeton, con Bad Bunny (“La dificil"), nominato in questi giorni l’artista più ascoltato dell’anno.