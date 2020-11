Bleachers, nel video del nuovo singolo c'è anche Bruce Springsteen

Jack Antonoff, classe 1984, ha ringraziato The Boss: “Tu sei quello che mi ha mostrato che il posto dal quale provengo ha un suono che merita di essere portato in tutto il mondo”

I Bleachers sono il progetto musicale guidato da Jack Antonoff , una delle figure più originali, poliedriche e di talento della discografia mondiale. Poche ore fa il gruppo ha distribuito il nuovo brano Chinatown in collaborazione con la leggenda del rock, riscontri straordinari da parte del pubblico cha ha apprezzato la commistione dI generi.

Chinatown: il video ufficiale su YouTube

approfondimento

Bruce Springsteen, in top 5 negli Stati Uniti da sei decenni

45 e Chinatown sono i due singoli che hanno avuto il compito di anticipare l’uscita del terzo disco dei Bleachers che hanno fatto il loro debutto nel 2014 con il brano I Wanna Get Better, certificato disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di mezzo milione di copie.

Chinatown vanta la presenza di Bruce Springsteen, appena tornato sul mercato discografico con il nuovo album Letter To You. Il brano è stato accompagnato dal video musicale che ha guadagnato numerosi apprezzamenti tanto da contare al momento più di 70.000 visualizzazioni su YouTube, ottenute in meno di ventiquattro ore.