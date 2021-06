Bruce Springsteen, torna lo spettacolo teatrale "Springsteen on Broadway"

Bruce Springsteen ha annunciato nelle scorse ore che, forte del successo ottenuto con le precedenti rappresentazioni, è pronto a tornare dal prossimo sabato 26 giugno a sabato 4 settembre, con il suo show autobiografico “ Springsteen On Broadway ”, nella meravigliosa cornice del Teatro St. James di New York .

Bruce Springsteen, tutte le informazioni sullo spettacolo

approfondimento

Bruce Springsteen, ipotesi ultimo concerto a San Siro nel 2022

Quello che andrà in scena dal prossimo sabato 26 giugno al 4 settembre nella cornice del teatro St. James di New York, è sicuramente uno degli show più apprezzati del “The Boss” (così viene chiamato Bruce Springsteen) dai fan così come dalla critica. Uno spettacolo interamente autobiografico, in cui il celebre rocker statunitense ripercorre la sua vita attraverso lo strumento a lui più congeniale: la musica e le canzoni.

Queste le parole di Springsteen che si è detto felice di riportare in scena il suo spettacolo di punta: “Mi è molto piaciuto fare “Springsteen On Broadway” e sono entusiasta di essere stato invitato a riprendere lo spettacolo come parte della riapertura di Broadway”. Il suo show segnerà infatti la ripresa della celebre stagione teatrale americana, che da lì in poi proseguirà per tutta l’estate.

Gli enti impegnati nell’organizzazione di “Springsteen On Broadway”, fanno sapere che i biglietti per accedere all’evento, saranno in vendita dal prossimo giovedì 10 giugno, attraverso il rivenditore autorizzato SeatGeek. Inoltre, per poter accedere al teatro, gli spettatori dovranno dimostrare di essere stati vaccinati contro il Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), fornendo entro le 24 precedenti il certificato di chiusura del ciclo vaccinale. Le entrate al teatro saranno inoltre segmentate per ridurre al minimo la possibilità di assembramento.

È lo stesso rocker a comunicare poi che i proventi derivati dalla vendita dei biglietti del primo spettacolo, andranno interamente devoluti ad enti di beneficenza a New York e nel New Jersey.