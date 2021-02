Obama lancia il podcast "Renegades: Born In The USA" con Springsteen

La conversazione, registrata insieme nello studio del rocker, nel New Jersey, ripercorre anche la loro storia personale, arricchita con tanti aneddoti, come quella volta che "io e Bruce abbiamo suonato insieme alla Casa Bianca"

La paternità, il matrimonio, la questione razziale, la mascolinità moderna, gli eroi, l'America. L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, debutta nel podcast e lo fa in compagnia della leggenda del rock Bruce Springsteen.

La serie, in otto episodi, si intitola "Renegades: Born in the U.S.A.", produzione originale che nasce dalla partnership tra Spotify e Higher Ground, l’azienda di Barack e Michelle Obama.

OBAMA E SPRINGSTEEN AMICIZIA PIù CHE DECENNALE

Obama e Springsteen, forti di un’amicizia più che decennale, nata nel 2008 durante la campagna elettorale per le presidenziali degli Stati Uniti, conversano e approfondiscono temi diversi. “Io e Bruce non abbiamo molto in comune”, dice Obama, “ma cerchiamo di capire questo Paese e raccontare la storia della sua gente”.

Nell’introduzione al primo episodio, l’ex Comandante in Capo, si chiede: “Come siamo finiti qui? Come possiamo trovare la strada verso una storia americana unificata?”.

L'AMERICA IN TUTTE LE SUE DECLINAZIONI

L’America, in tutte le sue declinazioni, è un argomento che sta molto a cuore a Barack Obama e che ha dominato molte delle sue conversazioni negli ultimi tempi. Da quelle con sua moglie Michelle, a quelle con le sue figlie, fino ai suoi amici. Tra questi, c’è proprio Bruce Springsteen.

“A modo nostro, io e Bruce abbiamo vissuto due viaggi paralleli per capire questo Paese “, sottolinea Obama. “Per trovare un modo per collegare le nostre ricerche individuali con la grande storia americana”.