Lo Stato Sociale in concerto a Milano: scaletta e info

Atteso per questa sera, sabato 12 giugno 2021, il concerto inaugurale che porterà Lo Stato Sociale a suonare per tutta la penisola. Una serata sotto il cielo del Castello Sforzesco di Milano, in cui la famosa band bolognese presenterà, per la prima volta live, tutti i brani dell’ultimo album “Attentato alla Musica Italiana”

Il “Recovery tour” de Lo Stato Sociale , sarà una grande occasione per tutti i fan del gruppo, di tornare a cantare e divertirsi dal vivo con una delle band più serie e al tempo stesso ironiche del panorama musicale italiano di questi anni. Una tournée che, come raccontano i componenti del gruppo, arriva dopo la pubblicazione dell’ultimo disco dal titolo “ Attentato alla Musica Italiana ”, uscito lo scorso 6 marzo 2021, nel corso dell’ultima esperienza sanremese.

“Dopo una vita, finalmente, sabato ci vediamo. E cantiamo insieme. Non vediamo l’ora di stare con voi”, hanno scritto Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi , Alberto Guidetti, Francesco Draicchio ed Enrico Roberto sui profili social ufficiali della band. Sabato 12 giugno 2021 , Lo Stato Sociale, arrivato al successo grazie alla partecipazione sanremese con il brano “Una vita in vacanza”, torna finalmente live e lo farà con un concerto inaugurale in una delle location più suggestive della penisola, sotto il cielo del Castello Sforzesco di Milano.

Le esibizioni de Lo Stato Sociale al Castello Sforzesco

La serata in programma per il 12 giugno 2021 a Milano, avvisano Alberto, Lodovico e gli altri componenti della band, sarà ricca di riflessioni, ma anche e soprattutto, divertimento e colpi di scena, vista la grande voglia del gruppo di presentare tutti i brani dell’ultimo album “Attentato alla Musica Italiana”, in una maniera del tutto inedita e con uno spettacolo semplice ma preparato per stupire.

Nonostante non si conosca ancora di preciso la scaletta dei brani che Lo Stato Sociale canterà a Milano, è sicuro che troveranno spazio nella line up della serata, tutti i brani del nuovo disco, insieme ai singoli sanremesi “Una vita in vacanza” e “Combat Pop”, oltre che tutti i vecchi e nuovi successi che hanno reso la band un punto di riferimento nel panorama indie e pop italiano.

Queste le parole dei componenti del gruppo, che non vedono l’ora di ritrovare il pubblico dal vivo: “Il nostro #RecoveryTour è fame d'aria, di libertà, di amore, di curarsi un po' finalmente anche l'anima. È la voglia di ricominciare a stare in mezzo agli altri e con gli altri, senza niente di più di una manciata di canzoni semplici. Perché siamo tanti, diversi e bellissimi e questa band è sempre stata il viaggio di cinque scemi persi in questa bellezza. Noi, i nostri strumenti e le nostre voci, uno spettacolo senza fronzoli, simile ai nostri esordi, condito solo dalla voglia di stare insieme, chi c'era sa di cosa stiamo parlando. Uno show senza niente ma in cui non mancherà nulla, un territorio vergine per ricominciare ad amarsi".