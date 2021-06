Oliver Onions, ecco Banana Joe feat Bud Spencer: omaggio all'attore

Due autentiche superstar della musica italiana e internazionale, vere e proprie leggende della storia della pop culture, tra i più famosi autori di colonne sonore al mondo, da Sandokan e Orzowei ai celebri film di Bud Spencer e Terence Hill : dopo il successo virale del video LA LA LA LA LALLA - Il coro dei pompieri (Christmas Version) , gli OLIVER ONIONS tornano oggi e lo fanno per un’occasione speciale e particolarmente sentita.

A cinque anni dalla scomparsa di Bud Spencer, il duo composto da Guido e Maurizio De Angelis gli rende omaggio con la prima esclusiva pubblicazione discografica degli OLIVER ONIONS accompagnati dalla voce del grande amico e attore: BANANA JOE feat. BUD SPENCER, disponibile in streaming e su tutte le piattaforme digitali. Il brano, uno dei più conosciuti e stimati della loro discografia cinematografica, anticipa il nuovo monumentale disco in uscita il prossimo autunno per BMG, dall’iconico titolo FUTURE MEMORABILIA.