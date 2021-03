Bud Spencer, apre a Berlino un museo dedicato al grande attore italiano

Il 27 giugno del 2016 ci lasciava l'indimenticabile Bud Spencer. A 5 anni esatti dalla sua scomparsa nella città di Berlino verrà inaugurato, in suo onore, il Bud Spencer Museum. Al suo interno verrrà ospitata un'esclusiva mostra sulla vita e le opere del dell'attore. Un vero e proprio riconoscimento postumo, vista la grande popolarità che il grande Bud aveva in Germania.

Anche gli aspetti meno noti dell'attore italiano verranno raccontati dalla mostra, perché Carlo Pedersoli non era solo Bud Spencer. È stato anche inventore, produttore, cantante, compositore, produttore musicale, scrittore, pilota, fondatore della compagnia aerea Mistral Air e, in giovane età, anche un nuotatore e campione di pallanuoto di fama mondiale, indossando per molti anni i colori della nazionale italiana. Dal 1947 al 1957 il giovane Carlo ha dominato le sezioni rana e stile libero come campione italiano e ha partecipato alle Olimpiadi del 1952 e del 1956. Una sezione separata della mostra sarà dedicata alla carriera di Pedersoli nel nuoto: foto, medaglie, coppe e l'accappatoio olimpico originale potranno essere ammirati dai visitatori del museo.