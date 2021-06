Noemi e Carl Brave, è uscito il duetto Makumba: il testo della canzone

Un'inedita collaborazione per un brano dal sound fresco, disponibile dal 4 giugno

Un brano originale dal sound fresco che rispecchia il carattere della collaborazione tra i due interpreti: Noemi e Carl Brave sono una delle coppie musicali più esplosive dell'estate 2021 con “Makumba”, il singolo disponibile all'ascolto dal 4 giugno in radio e su tutte le piattaforme di streaming e download digitale.

Stagione d'oro per la cantante romana reduce dal successo di Sanremo con il brano “ Glicine ”, recentemente certificato Platino. “Makumba” è l'occasione per Noemi di collaborare con Carl Brave, uno degli artisti più accreditati della scena alternativa romana che conta 2 milioni di streaming mensili solo su Spotify.

Il testo di “Makumba”

E mentre il sole sale sale sale sale su

E a chi ci vuole male male male una Makumba

Che mi frega a me, mi basta che rimani tu

Se avessi come a casa mia, adesso che non ci sei più

Vorrei quasi buttarmi via

Tu porti il tuo cane giù

Vai sempre a Santa Maria

La piazza che ci dice addio

Il russo canta Oh sole mio

Tu non sei il sole mio

Il solito menu, che ci hanno fatto i filtri su

Come facevi tu

Magari è solo un dejà vu

Un dejà vu, dejà vu che ho avuto quella sera

E mentre il sole sale sale sale salе su

E a chi ci vuole male male malе una Makumba

Che mi frega a me, mi basta che rimani tu (che rimani tu)

E andavi fuori di testa

Quella mezza tresca

È tutto ciò che ci resta

E andavo fuori di testa

Il tuo numero in tasca

È tutto ciò che mi resta, mi resta

Di te

Le sagome delle montagne si abbracciano in cielo

Troppo falso che non c’era niente di più vero

E pensavo di volare

Ma un attimo e cadevo

Giù

Oggi il sole scioglie le suole di queste Etro

M’hai lasciato appeso ad un discorso in sospeso

Non ti vedo da quel giorno

In quel fast food a Vietro

E mentre il sole sale sale sale salе su

E a chi ci vuole male male malе una Makumba

Che mi frega a me, mi basta che rimani tu

E mentre il sole sale sale sale salе su

E a chi ci vuole male male malе una Makumba

Che mi frega a me, mi basta che rimani tu (che rimani tu)

E andavi fuori di testa

Quella mezza tresca

È tutto ciò che ci resta

E andavo fuori di testa

Il tuo numero in tasca

È tutto ciò che mi resta, mi resta

E se te t’allontani è come se rimani qua

E non so se a questa fine non ci sarà più uno start

E quando penso sia finita eccola là che ricomincia

Quella te che ho conosciuto adesso manco t’assomiglia

Basta un battito di ciglia

Per un attimo di buio che ti sfoga la realtà

E mentre il sole sale sale sale salе su

E a chi ci vuole male male malе una Makumba

Che mi frega a me, mi basta che rimani tu