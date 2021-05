Ermal Meta in concerto a Taormina: info e biglietti

Sarà una serata suggestiva, dove la storia legata alla location d’eccezione si unirà alla delicatezza e alla voce angelica del cantante di origini albanesi. Una performance pensata per anticipare il “ Tribù Urbana Tour ”, ora in programma per il 2022. A Taormina, Ermal Meta presenterà infatti live tutti i suoi più grandi successi, insieme ai brani del nuovo disco “ Tribù Urbana ” , pubblicato lo scorso 12 marzo in occasione della kermesse ligure.

Ermal Meta “Tribù Urbana Live”, info e biglietti

Nelle scorse ore, Ermal Meta è apparso a dir poco entuasiasta alla notizia di poter tornare ad esibirsi live, in vista del tour “Tribù Urbana”, che dalla primavera del 2022 lo porterà nei maggiori palazzetti e teatri italiani. ”Non vedevo l’ora di fare un post così, di darvi un appuntamento, qualcosa di sicuro, di non costruito sulla sabbia, ma sulla solida pietra. In questo caso è la pietra del teatro antico di Taormina. Ci vediamo lì il 5 settembre per un concerto insieme” ha commentato il cantante su Instagram.

Quello del 5 settembre a Taormina, sarà un concerto memorabile, non solo per la magica location in cui si svolgerà, ma anche per essere una data clou che, insieme a molte altre, darà avvio ai concerti e manifestazioni musicali in tutta Italia, da più di un anno fermi a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Per Ermal sarà una data da ricordare anche per un ritorno in grande stile, che arriva a quasi tre anni di distanza dal suo ultimo tour.

Per tutti coloro che volessero partecipare allo show siciliano, come annunciato dagli enti organizzatori della serata, i biglietti sono già disponibili dalle ore 16:00 di mercoledì 26 maggio, sul sito ufficiale di TicketOne e di tutti gli altri rivenditori autorizzati.

Ermal Meta in tour nel 2022: tutte le date

Ecco le date del “Tribù Urbana” tour, inizialmente in programma per la primavera del 2021, ora spostato al 2022. Sei serate, che si aggiungono a quella del 5 settembre 2021 a Taormina, che porteranno Ermal Meta in giro per l’Italia, che potrà così tornare ad ascoltare ed emozionarsi con la sua voce e la sua scrittura.