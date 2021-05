Ermal Meta, pubblicato il videoclip di Uno

Ermal Meta, il videoclip di Uno

Ermal Meta, classe 1981, è reduce dal successo del palco del Teatro Ariston dove ha conquistato la medaglia di bronzo con il brano Un milione di cose da dirti, certificato disco d’oro grazie alla vendita di oltre 35.000 copie.

Parallelamente, la voce di Odio le favole ha pubblicato il nuovo progetto discografico Tribù urbana, uscito a circa tre anni di distanza dal precedente Non abbiamo armi contenente il singolo Non mi avete fatto niente in duetto con Fabrizio Moro e vincitore della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo.