Bugo chiede a Morgan 240mila euro di risarcimento per Sanremo 2020

Nessuna bandiera bianca all’orizzonte nello scontro tra Bugo e Morgan . Uno degli episodi più memorabili di Sanremo 2020 è adesso arrivato in aula al tribunale di Milano. La coppia era stata squalificata dalla competizione dopo che Morgan aveva cambiato il testo del brano ‘Sincero’ a insaputa di Bugo, con quest’ultimo che aveva lasciato il palco dell’Ariston senza finire l’esibizione. I legali di Morgan hanno dichiarato a Rolling Stone che la disputa è diventata anche battaglia giudiziaria. L’episodio potrebbe ora costare all’ex frontman dei Bluvertigo 240mila euro di risarcimento, tra danni patrimoniali e non patrimoniali.

Morgan – all’anagrafe Marco Castoldi – aveva modificato in corso d’opera il testo della canzone, attaccando in diretta sul palco il compagno di gara. Tutti ricorderanno “Le brutte intenzioni, la maleducazione. La tua brutta figura di ieri sera, l’ingratitudine e la tua arroganza”. Ieri, a Milano, la prima udienza sul caso. Morgan è stato citato in giudizio da Bugo e dagli altri autori del testo originale. Due le contestazioni: aver sancito la squalifica del progetto dalla kermesse con le modifiche improvvisate al brano e aver poi pubblicato sui social la versione contro Bugo di ‘Sincero’. Morgan ha chiesto, tramite i suoi difensori, di poter presentare una memoria difensiva e di dare così una sua versione dei fatti. La prossima udienza si terrà il 10 giugno.

Il processo per stalking



Quella con Bugo non è l’unica questione che in questi giorni ha portato in aula Morgan. Sempre negli scorsi giorni, al Tribunale di Monza, si è tenuta un’udienza sulla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del cantante per le accuse di stalking e diffamazione contro l’ex compagna Angelica. La donna lo aveva denunciato, dichiarando di essere stata oggetto di persecuzioni e atti intimidatori dopo la rottura tra i due.