Morgan, Le brutte intenzioni: la versione integrale contro Bugo

Mentre Bugo era sul palco di Sanremo ( LO SPECIALE DEL FESTIVAL DI SANREMO ) intento a esibirsi durante questa edizione 2021 del Festival, Morgan è tornato all’attacco. Ha postato sul suo profilo uffciale di Instagram un video con la versione integrale della canzone Le brutte intenzioni, il pezzo simbolo dello scontro con il collega con cui era in gara sul palco dell’Ariston l’anno scorso. Canzone che modifica titolo e testo di Sincero, il brano con cui Morgan e Bugo hanno partecipato l'anno scorso alla kermesse in uno dei momenti più indelebili della storia del Festival... L'ex giudice di X-Factor - all’anagrafe Marco Castoldi ma meglio conosciuto dal grande pubblico come Morgan - ha prima lanciato una sfida ai suoi tantissimi follower (più di 260mila) dopodiché ha offerto la versione integrale della canzone di Bugo modificata dopo lo scontro avuto tra i due. Il brano con cui Bugo, in feat. con Morgan, partecipava tra i Big l’anno scorso si intitolava Sincero e la prima strofa recitava: “Le buone intenzioni, l’educazione. La tua foto profilo, buongiorno e buonasera. E la gratitudine, le circostanze…”

Il secondo round dello scontro Morgan vs Bugo

approfondimento

Bugo e Morgan: la lite a Sanremo è il video più visto VIDEO

Il duello all’ultimo broncio e insulto che a Sanremo 2020 è costato la squalifica a Bugo e Morgan è così tornato per un secondo scatenato round. Consumatosi inizialmente all’insaputa di chi sta all’altro angolo del ring, ossia Bugo (che era su un altro ring, ben più ansiogeno - forse - di Instagram, ossia il palco dell’Ariston in piena gara).



È la prima volta in cui Le brutte intenzioni viene pubblicata integralmente, inoltre in questa nuovissima versione si sono aggiunte parole in più, create ex novo e ancora più taglienti.



Insomma, di fare pace non se ne parla minimamente, anzi: tra i due ormai ex amici scorre un fiume di risentimento. Di cui tanti utenti social si nutrono come vampiri assetati di litigi tra celeb, come si può ben notare dalle centinaia di commenti scatenati del popolo della rete.