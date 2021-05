BTS in concerto live streaming per gli otto anni del gruppo

Nelle scorse ore, la band icona del k-pop nel mondo, ha annunciato in occasione dell’ottavo anniversario dalla formazione, uno speciale regalo per i fan. Domenica 13 e lunedì 14 giugno 2021, ci sarà il “Muster Sowoozoo”, un evento con due esplosivi concerti in live streaming. Ecco tutto quello che c’è da sapere

L’evento si chiamerà “ Muster Sowoozoo 2021 ” e sarà suddiviso su due diverse giornate, durante le quali i BTS festeggeranno il loro traguardo di carriera esibendosi sui singoli di maggior successo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui concerti in streaming, in programma per il 13 e 14 giungo 2021.

Dopo una scoppiettante performance ai Billboard Music Awards (la scorsa domenica 23 maggio), in cui hanno presentato per la prima volta live il loro nuovo singolo “ Butter ”, i BTS arrivano con un grande regalo per i fan di tutto il mondo. In occasione dell’ ottavo anniversario dalla formazione ; RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook terranno uno speciale concerto in live streaming .

“Muster Sowoozoo”: tutto quello che c’è da sapere sul concerto live streaming dei BTS

approfondimento

Billboard Music Awards 2021: tutti i vincitori. FOTO

Per festeggiare il loro ottavo compleanno dal debutto nel 2014 con “Dark and Wild”, la più celebre boy band del momento, ha in programma di organizzare due scoppiettanti concerti in live streaming, il prossimo 13 e 14 giugno 2021. L’idea del “Muster Sowoozoo” nasce per i BTS con l’obiettivo di ringraziare la loro folta fanbase, detta Army, dell’enorme supporto ricevuto negli ultimi anni e che ha permesso ai sette giovanissimi sud-coreani di entrare nella storia, come prima band k-pop di origini asiatiche ad ottenere nomination e premi per i più importanti riconoscimenti musicali. Le performance in programma per le due giornate, andranno entrambe in onda alle ore 18:30 e, mentre la serata del 13 giugno sarà dedicata alle loro origini, con canzoni anche nella lingua madre, quella in programma per il giorno seguente è una World Tour Version, che vedrà i BTS esibirsi prevalentemente nei loro singoli in lingua straniera, per i fan di tutto il mondo.

Come avvisa la band, altri dettagli relativi all’evento verranno condivisi nel corso dei prossimi giorni, così come tutte le informazioni sull’acquisto dei ticket per accedervi.