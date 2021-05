BTS, le prime indiscrezioni del singolo "Butter"

Continua l'attesa per “Butter”, il singolo dei BTS la cui uscita è prevista per il prossimo 21 Maggio. Una foto e alcune clip hanno mostrato ai fan qualche indiscrezione sul mood del brano che sarà un singolo pop dance in pieno stile BTS .

Le anticipazioni su Instagram e su Twitter

Nell'unica foto rilasciata via social media sui canali ufficiali della band i membri del gruppo sono fotografati insieme, ciascuno con un look monocromatico - giacca e cravatta, giacca e t-shirt o solo camicia - all'interno di una stanza rossa e mogano in una posa che potrebbe rivelare qualcosa in più del video del singolo in uscita. Le altre due immagini contengono il logo del singolo, giallo vivace con un panetto di burro a forma di cuore. Altre anticipazioni, sotto forma di concept clip, sono state rivelate via Twitter dall'etichetta Big Hit Music e si tratta di brevi filmati postati nel corso dell'ultima settimana con i singoli componenti della band impegnati a ballare e ripresi con alcuni oggetti di scena tra cui palloncini gialli, un lecca lecca e una macchina fotografica.



Anche questa volta, come normalmente accade per ogni notizia che riguarda la popolarissima band coreana, i social hanno accolto queste anticipazioni con un'esplosione di commenti e condivisioni che danno una misura dell'attesa febbrile per il singolo, pronto a dominare le classifiche della prossima estate.