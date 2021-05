Annalisa canta l'inno di Mameli alla finale di Coppa Italia. VIDEO

La cantante ligure, 11 dischi di platino e 12 d’oro, ha eseguito l'Inno italiano subito prima del fischio di inizio , con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco. La gara di Reggio Emilia ha segnato anche il ritorno dei tifosi allo stadio , 4300 seduti sugli spalti. Annalisa ha cantato l'inno a cappella e la sua performance ha colpito ed entusiasmato il pubblico . Sui social non sono mancati i complimenti, accompagnati dall'hashtag #timvisioncup. “Interpretazione straordinaria, ci siamo emozionati” hanno scritto i follower. “Fate cantare lei per sempre, grazie”, “Comunque finisca la partita lo spettacolo è già andato in scena” hanno scritto altri. L’anno scorso l’onore toccò a Sergio Sylvestre che però dimenticò alcuni versi scatenando molte polemiche. Poco prima dell'esibizione, Annalisa aveva salutato i suoi fan via socia: “Ciao, vado a cantare l'inno e torno. In bocca al lupo a tutti e anche a me”. E dopo l'esibizione: “Comunque mi tremavano le gambe ” ha scritto su Instagram.

Annalisa, “Nuda10”

approfondimento

Annalisa, arriva l'album "Nuda10": info e tracklist

Intanto Annalisa ha lanciato il suo nuovo album, “Nuda10”. L'artista, 35 anni, si è raccontata durante un'intervista su GQ, toccando anche argomenti personali. “Ho avuto periodi no e periodi in cui mi sentivo figa, come tutte – ha detto, parlando di come si vede e di come si è vista negli anni - Il confine tra accettarsi e piacersi è molto sottile. Ma non mi sono fatta uno scatto senza vestiti perché sono figa. L’ho fatto perché credo che la mia normalità sia giusta. E i punti strategici li ho coperti tutti” ha spiegato, riferendosi alla cover dell'album in cui appare semi nuda. Ma questo disco, come ha spiegato lo scorso settembre a Sky Tg24, è stato un modo per mettersi a nudo: “Ci stavo lavorando già da tanto, la prima canzone è Bonsai e nasce a novembre 2018. È un percorso lungo fatto passo per passo. A marzo l'album era già praticamente chiuso. Poi è arrivato il lockdown (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ed è stato utile per ripensare a tutto. Per raccontare non solo la versione migliore di noi ma anche il resto e mi è venuta la voglia di aprire delle cose, modificarne altre, tutto è curato in ogni dettaglio. Sono tornata di più su Nuda per dire altre cose e profonde”.