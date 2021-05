Morcheeba, Blackest Blue è il decimo album della band: l'intervista

Ross Godfrey, che con Skye Edwards ha appena pubblicato il decimo album della band, Blackest Blue, racconta il nuovo lavoro e ripercorre il passato dei Morcheeba (compresa la loro bizzarra esperienza al Festivalbar) Condividi:

Ventisei anni di storia e dieci album in studio, con il nuovissimo Blackest Blue: ormai i Morcheeba, diventati un fenomeno con l’infilata di album Who Can You Trust?, Big Calm e Fragments of Freedom, fanno parte del patrimonio musicale contemporaneo. E tutt’oggi appaiono più in forma che mai.



In Blackest Blue Ross Godfrey e Sky Edwards hanno mantenuto lo stile “ibrido” che contraddistingue la band, ma si sono permessi di cesellare ogni brano nel dettaglio, visto il tempo che la pandemia da Covid ha lasciato a loro disposizione. Il risultato è uno dei dischi più solidi di tutta la carriera dei Morcheeba. Ross Godfrey ci ha parlato dell’ultima fatica e di molto altro ancora in un’intervista esclusiva.

Blackest Blue è il decimo album in studio dei Morcheeba: vedete un percorso preciso che porta da Who Can You Trust? a questo ultimo disco?

Non proprio, è un po’ un percorso a zigzag. Le metodologie che usiamo sono sempre simili, ma noi siamo cambiati molto come persone e le nostre canzoni descrivono sempre come siamo in un determinato momento.



Cos’è il “più nero dei blu” del titolo? Ha a che vedere con il periodo che stiamo affrontando?

È qualcosa di un po’ astratto. Mi piace pensare che sia la malinconia più triste che puoi avere. Penso che tutti quanti abbiamo attraversato un periodaccio, nell’ultimo anno. Ed è anche un riferimento al punto più profondo e più oscuro del mare.



Come mai avete scelto di fare una cover di The Moon di Irena Zilic (che contiene il verso da cui prende il titolo l’album)?

Ho adorato la canzone quando ho sentito Irena suonarla a Zagabria durante un concerto che abbiamo fatto insieme. Mi è rimasta appresso per un po’ di anni, finché ho chiesto a Skye se le andasse di cantarla con i Morcheeba. Già l’originale suonava un po’ come i Morcheeba, per cui non abbiamo dovuto reinterpretarla molto.



La pandemia ha influenzato il vostro processo creativo?

Di sicuro ci ha dato molto più tempo per scrivere canzoni rispetto al solito. Non dovevamo volare di continuo da una parte all’altra, per cui ci siamo potuti focalizzare sull’album finché non l’abbiamo terminato. Penso anche che trascorrere così tanto tempo con le nostre famiglie abbia avuto un impatto su di noi e di conseguenza abbia influenzato le nostre canzoni.