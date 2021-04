Birdy, intervista: "Mi sono presa una pausa (di 5 anni), ma rieccomi"

La cantautrice britannica, che a soli 19 anni aveva già registrato ben tre dischi, è in uscita con il nuovo album Young Heart, dai suoni vintage e minimalisti. E si dimostra più in forma che mai Condividi:

Sono passati i tempi in cui Birdy era una “giovane promessa”. Non che non sia ancora giovane, visto che ancora deve compiere 25 anni. Ma stiamo parlando di un’artista che ha registrato il suo disco d’esordio a soli 14 anni e che per i 19 ne aveva già realizzati altri due.



Da allora, Birdy si è presa una (meritatissima) pausa. Non perché se ne sia stata con le mani in mano, ma perché per registrare quello che è finora il suo album più personale, Young Heart, in uscita il 30 aprile, era necessario fare tutto quanto come si deve. Ad ascoltare le tracce del disco, possiamo dire che sia valsa la pena attendere. Ecco cosa ci ha raccontato in vista del suo ritorno Birdy, nel corso di un’intervista esclusiva per SKY.

approfondimento Giornata della Terra: 10 frasi tratte da 10 canzoni famose Cinque anni sono tanti fra un album e l’altro: questa pausa è dovuta anche al fatto che hai cominciato la tua carriera così presto?

Sì, dopo l’ultimo album ho sentito il bisogno di una pausa, perché era da quando avevo 14 anni che registravo un disco dopo l’altro e quando non mi trovavo in studio, ero in tour. Avevo anche bisogno di trovare nuova ispirazione, dopo tutto questo tempo senza mai fermarmi. In un certo senso per me è stato un viaggio, capire come fare questo album nuovo e anche comprendere chi volessi essere.



Quanto c’è di personale e quanto di inventato in Young Heart, che definisci un “heartbreak album”?

Una parte rilevante viene dalla mia esperienza personale. Parla di heartbreak… di dolori d’amore, ma anche di conflitti in generale. E anche di dovermela cavare per la prima volta da sola, della fatica che mi ci è voluta per capire come fare questo album.



Hai anche viaggiato molto, in questi anni…

Sì, è vero. C’è stato un viaggio molto intenso, di tre mesi, in India… era da un po’ che stavo scrivendo, senza però arrivare da nessuna parte, per cui sono partita con mia sorella e mia cugina, mollando tutto quanto. Devo dire che è stato molto utile per rinfrescarmi le idee. E poi c’è stata Los Angeles, perché sentivo che quello era il posto giusto per scrivere questo disco.