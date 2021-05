Maluma in concerto a Milano, ecco la nuova data

Rinviata al 5 marzo 2022 l'unica data italiana della superstar colombiana al Mediolanum Forum di Assago Condividi:

Ancora un rinvio per la presenza sui palchi italiani di Maluma (le canzoni più famose), la nuova data per il suo unico appuntamento live in Italia è stata riprogrammata per il 5 marzo 2022, sempre al Mediolanum Forum di Assago di Milano, stagione in cui gli organizzatori prevedono la ripresa regolare di concerti di musica dal vivo alla presenza di migliaia di spettatori. Il concerto, in origine organizzato al Mediolanum Forum di Assago il 7 marzo 2020, era stato spostato al 31 marzo e in seguito posticipato al 4 settembre 2020. La riprogrammazione al 5 marzo 2022 rientra nelle procedure operative di una stagione di eventi musicali in continuo aggiornamento da parte del management dell'artista come riportato anche su Ticketone dove è ancora possibile acquistare i biglietti per la nuova data.

Il tour di Maluma e il conto alla rovescia dei fan approfondimento Maluma: esce l'EP 7DJ, un lavoro conturbante. La recensione Sul sito ufficiale di Maluma è presente il conto alla rovescia per le prossime apparizioni dal vivo, a riprova della grande attesa per il ritorno della star del reggaeton sul palco. La tournée sospesa lo scorso anno riparte dall'Europa, più precisamente dalla Spagna con date a Murcia, Marbella e in Andalusia a partire dal 15 luglio 2021. Dopo una pausa per il mese di agosto, i live riprenderanno ad inizio settembre con tappe nelle principali arene e teatri delle maggiori città degli Stati Uniti. Per marzo 2022 toccherà all'Europa con la data italiana e live che toccheranno altre città e capitali del continente. La conclusione della leg europea sarà sempre in Spagna, a Madrid, il 5 aprile 2022. Sono mesi di attesa per i fan italiani e per quelli di tutto il mondo che prevedono meraviglie per il ritorno sul palco della stella colombiana famosa nel mondo per le sue performances ricche di coreografie, effetti visivi e fuochi d'artificio. Nessun dubbio che la ripresa delle esibizioni dal vivo riserverà nuove sorprese e che il performer abbia fatto il pieno di energie per un comeback indimenticabile.