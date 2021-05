Ernia, arriva una nuova versione dell'album "Gemelli"

Ancora una volta curato dalle etichette discografiche Thaurus Music e Island Records, “ Gemelli Ascendente Milano ” includerà brani e collaborazioni inedite, come quella con i Pinguini Tattici Nucleari sulle note di “ Ferma a guardare ”, ora in costante rotazione radiofonica. Il progetto è già disponibile da alcune ore in pre-order, in quattro versioni differenti: doppio LP autografato, doppio LP Standard, CD autografato e CD Standard.

Le parole di Ernia su Instagram

Questo il messaggio che il rapper Ernia ha voluto regalare ai fan, in occasione della presentazione ufficiale del nuovo progetto discografico, in arrivo verso fine maggio: “In ogni disco ho racchiuso una parte di me, come se fosse un ricordo del tempo che ho vissuto fino al momento della sua pubblicazione. Nell’attimo in cui l’album esce, lo stesso non è più di mia unica proprietà ma di chi lo riceve. Gemelli, e l’anno appena trascorso, sono stati sicuramente una tappa importante del mio percorso, ma non quella definitiva. Non esistono dischi perfetti, e sentivo che a questo mio ultimo progetto mancasse ancora qualcosa.

Non mi sono mai sentito così in forma. Vi avevo detto che le sorprese non erano finite. GEMELLI, ASCENDENTE MILANO FUORI IL 21 MAGGIO”.



Ernia promette quindi che, forte della sua nuova forma e forza musicale, il nuovo album sarà una vera bomba, soprattutto per chi già ha apprezzato la prima versione del disco. I titoli delle nuove canzoni e le nuove collaborazioni verranno svelati nei prossimi giorni.