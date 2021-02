Ernia in concerto, il "Gemelli tour" arriva nel 2022: le date

Riprogrammate al 2022 a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ecco le date del tour di Ernia inizialmente previste per la primavera/estate del 2021

Dopo la pubblicazione di “Gemelli”, uscito a cavallo tra il primo e il secondo lockdown, Ernia si è trovato costretto a rimandare le date del tour. A causa delle restrizioni legate alla pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), infatti, tutti gli eventi previsti per la primavera/estate del 2021 sono rinviati al 2022.

A darne la notizia è lo stesso Ernia che con un post su Instagram ha detto: “Come molti di voi avevano già̀ intuito, e come ho anticipato nelle storie, le date del mio tour che si sarebbero dovute svolgere a partire da settimana prossima fino a Maggio son state spostate al 2022. I biglietti rimarranno validi, ovviamente.

Purtroppo, come tutti nel nostro settore, siamo costretti a questa scelta e come potrete immaginare è sconfortante dover aspettare ancora un anno prima di completare il progetto che è Gemelli, e quindi chiudere e concludere l’anno più̀ importante della mia carriera ad ora. Nel frattempo ci saranno sicuramente nuove uscite, nell’attesa di poter tornare live.”