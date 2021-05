Benji e Fede all’Arena di Verona a luglio, info e date dei concerti

Benji e Fede torneranno sul palco per un ultimo evento, un concerto per ringraziare i fan del grande successo prima di continuare le loro carriera da solista

Il concerto evento di Benji e Fede ( FOTO ) all’Arena di Verona è stato riprogrammato per l’11 luglio 2021. Il live servirà per recuperare quello programmato inizialmente il 3 maggio 2020 ma posticipato a causa dell’emergenza sanitaria. I biglietti già acquistati saranno, ovviamente, validi per la nuova data. L’evento è stato ripensato in base alle nuove disposizioni del Governo in materia di capienza e misure di sicurezza da adottare. Per questo l’organizzazione sta valutando se dividere il concerto su tre date: 11, 12 e 13 luglio 2021, a seconda del numero di biglietti venduti. Gli attuali posti verranno riassegnati seguendo le nuove normative anti-contagio previste da Governo e CTS per arginare l’emergenza epidemiologica in corso ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Fanno sapere gli organizzatori che, al momento, non è possibile acquistare altri biglietti sulle piattaforme di vendita ma che potrebbero tornare nuovamente disponibili a seconda delle modalità di svolgimento del concerto. Si ricorda inoltre che i vari biglietti sono nominativi e che per entrare nel luogo dell’evento sarà necessario anche un documento d’identità. Tuttavia si potrà cambiare il nominativo del biglietto sul sito di TickeOne o nei punti vendita fino al giorno stesso. Per chi ha scelto di ritirare il biglietto sul posto, l’organizzazione non garantisce il cambio di nominativo.

Quello nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona sarà l’ultimo concerto per Benji e Fede . Il duo, infatti, si è sciolto qualche mese per intraprendere entrambi la carriera da solista. Nessun litigio alla base di questa separazione, i due infatti si supportano a vicenda sui social anche se non collaboreranno a nuova musica insieme, non per il momento almeno. Nel frattempo Benji ha già debuttato con il suo primo album da solista, mentre Federico ha pubblicato di recente il singolo “Pesche”.

I progetti di Benji e Fede

Benji si trova in America dove ha chiesto a Bella Thorne di sposarlo durante una festa di fidanzamento in piena regola. A febbraio ha pubblicato “California”, la prima metà di un album in due anime e composto da sei canzoni e ufficializzato la data di uscita prevista per il 26 febbraio. Un progetto ambizioso dopo mesi di attesa e di lavoro in studio e che nato nel periodo più buio della vita del cantautore, come ammesso sui social durante la presentazione dell’album.

Federico Rossi ha invece pubblicato il singolo “Pesche”, primo capitolo della sua carriera da solista. “Volevo regalare al pubblico un pezzo che sapesse divertire, in un periodo storico complicato come quello che stiamo vivendo –racconta Federico Rossi– Il brano nasce da una forte consapevolezza: il timore di rivelare completamente me stesso all’interno di una relazione”.