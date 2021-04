Dave Grohl , storico batterista dei Nirvana e chitarra e voce nei Foo Fighters , ritorna dietro la macchina da presa e firma la seconda esperienza come regista. “ What Drives Us ” è il titolo del nuovo documentario che sarà disponibile a partire dal 30 aprile 2021 in tutto il mondo su Amazon Prime Video.

Una lettera d’amore alla musica e alla vita on the road, così l’ex Nirvana ha definito questa sua nuova opera che porterà lo spettatore a ripercorrere le “traversate” delle band in cerca di visibilità che viaggiano su un furgone in giro per l’America per promuovere la loro musica. Un progetto che vuole celebrare la musica e l’unione fisica e artistica di più persone con un sogno in comune: quello di diventare delle rock star. Cosa accade quando una band si ritrova a macinare chilometri e chilometri dentro un furgone improbabile, circondata da strumenti musicali, vestiti e tutto quello che può essere utile alla sopravvivenza on the road?

A raccontarci questa esperienza, oltre a Dave Grohl e ai Foo Fighters, ci penseranno numerosi ospiti: Ringo Starr dei Beatles, Brian Johnson degli AC/DC, Steven Tyler degli Aerosmith, Slash e Duff McKagan dei Guns N' Roses, Lars Ulrich dei Metallica, The Edge degli U2, Flea dei Red Hot Chili Peppers, Tony Kanal dei No Doubt e St. Vincent. Il documentario si focalizzerà principalmente su due band emergenti i RadKey e gli Starcrawler , che hanno deciso di scegliere la “vecchia strada” preferendo i palchi piuttosto che lo streaming. “ What Drives Us ” nasce con l’idea di portare in scena quel senso di comunità che ha caratterizzato lo spirito di molte grandi band del passato che non avevano a disposizione internet e la moderna tecnologia, ma solo la voglia di suonare e di farsi conoscere. Tra concerti in posti improbabili e viaggi estenuanti ma indimenticabili, l’unico modo per dare vita ai propri sogni era imbracciare uno strumento e coltivare la propria speranza di emergere.

La lettera d’amore di Grohl ad ogni musicista

Dave Grohl ha spiegato che “What Drives Us” è la sua lettera d'amore per ogni musicista che sia mai salito su un vecchio furgone con i suoi amici e abbia lasciato tutto alle spalle per la semplice ricompensa di suonare musica: "Quello che è iniziato come un progetto per conoscere questo mondo si è trasformato in un'esplorazione del 'perché?' Cosa ci spinge a farlo? Il documentario è anche un tributo a ogni ragazzino che sogna una vita fatta di musica”. Nella presentazione del trailer si fa riferimento a Dave Grohl, Ringo Starr, The Edge, Annie Clark, Steven Tyler, Ian Mackaye e tutti gli altri, anche loro con lo stesso sogno.

Dave Grohl pubblicherà anche un nuovo libro intitolato “The Storyteller: Tales of Life and Music”. Parlando del progetto, il cantante ha spiegato: "La gioia che ho provato raccontando questi racconti non è dissimile dal riascoltare una canzone che ho registrato e non vedo l'ora di condividere con il mondo."